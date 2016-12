A Pedro Sánchez no le están gustando las presiones de la «tercera vía» para que deje paso a Patxi López antes del Comité Federal del PSOE, el 14 de enero, a fin de que el exlendakari compita solo con Susana Díaz en las primarias por la Secretaría General.

Fuentes próximas al exlíder socialista señalan a ABC de forma gráfica que «no hay tercera vía porque no hay primera ni segunda», ya que no están convocadas las primarias; por tanto, él no tiene «ninguna prisa» en revelar sus planes antes que Díaz o López. «Y los militantes están con Sánchez, no con Patxi López», avisa esta fuente

Al exsecretario general del PSOE le sentó muy mal la «encerrona» que organizaron el martes 14 en Madrid Idoia Mendia y César Luena, en forma de almuerzo sorpresa con barones sanchistas. Esa mañana, Mendia había protagonizado un desayuno informativo presentado por Miquel Iceta.

Iceta, que ha garantizado a Susana Díaz su neutralidad en las primarias, se quitó de enmedio, pero a la comida secreta con Mendia y Luena sí acudieron los líderes del partido en Navarra, María Chivite; Murcia, Rafael González Tovar; Baleares, Francina Armengol; y el secretario de Organización del PSM, Enrique Rico. Además estuvieron la diputada sanchista Adriana Lastra, y el que fuera «número dos» de Luena en Organización, Juanma Ferreiro.

La versión que trascendió del almuerzo es que el grueso del sanchismo se había pasado con armas y bagajes a la precandidatura de López y eso enfadó a ciertos asistentes. En respuesta, el sanchismo ha convocado otra cita, el martes en Madrid para reorganizarse.

A este cita sí irán la secretaria general del PSM, Sara Hernández y del partido en Castilla y León, Luis Tudanca, fieles a Sánchez. También han convocado al coordinador del sanchismo en Andalucía, Alfonso de Celis.

«Luena se ha ido y está divagando», apuntó ayer a Efe un alcalde ‘sanchista’, que no ve «viable» la «tercera vía» de López «que intentan sacar Rubalcaba y compañía, incluido Antonio Hernando».