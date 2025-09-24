Los Premios GURMÉ Cádiz 2025 coronan a los mejores restaurantes de la provincia

El jurado de los Premios GURMÉ 2025, reunido para la elección de los premiados

Conil de la Frontera se convertirá el próximo 6 de octubre en el epicentro de la gastronomía provincial con la celebración de los Premios GURMÉ Cádiz 2025.

La gala distinguirá a los establecimientos más destacados de la provincia en siete categorías que abarcan desde la cocina tradicional hasta el mejor servicio de sala.

Estos galardones son muy reconocidos entre la hostelería gaditana y cuentan con Cruzcampo como partner estratégico, así como con el patrocinio de las siguientes instituciones y empresas: Diputación de Cádiz, 959 ibérico, Lexus Jerez de la Frontera, Petaca Chico, Quesería El Gazul y Royal Bliss.

El jurado de esta edición, que ya se ha reunido para seleccionar a los mejores establecimientos, está compuesto por el chef y crítico gastronómico, Enrique Pérez; el director de sala, Daniel Chouza Márquez; el profesor de la Escuela de Hostelería de Cádiz, Adán Corrales Caballero; el bodeguero Ernesto Linares Gago; y la propietaria de La Taberna del Chef, Marta Girón de Sola.

El jurado, deliberando en el establecimiento Brasal de Cádiz GURMÉ

Tras la deliberación del jurado, los finalistas y galardonados de esta edición son:

¿Cuáles son los mejores establecimientos de Cádiz este año? Ganadores Premios GURMÉ CÁDIZ 2025: Mejor Restaurante de Cocina Tradicional: Casa Paco

Mejor Restaurante de Cocina Creativa: Mantúa

Mejor Bar/Restaurante Informal: Bar La Espuela II

Mejor Venta: Venta Vargas

Mejor Apertura 2024: El Ángelus

Mejor Restaurante a Pie de Playa: El Refugiro

Mejor Servicio de Sala: La Carboná

En la categoría de Mejor Restaurante de Cocina Tradicional se reconocerá a Casa Paco, mientras que el premio a Mejor Restaurante de Cocina Creativa será para Mantúa, en Jerez de la Frontera.

El galardón a Mejor Bar/Restaurante Informal recaerá en Bar La Espuela II, mientras que el premio a Mejor Venta distinguirá a la histórica Venta Vargas de San Fernando.

En la categoría de Mejor Apertura 2024/25, el reconocimiento será para El Ángelus, y el premio a Mejor Restaurante a Pie de Playa recaerá en El Refugio.

Por último, La Carboná, en Jerez, será distinguida con el premio a Mejor Servicio de Sala, en reconocimiento a la profesionalidad y la excelencia en la atención al cliente.

Con estos galardones, los Premios GURMÉ Cádiz 2025 ponen de relieve la riqueza y diversidad de la gastronomía gaditana, que combina tradición, creatividad e innovación con un fuerte vínculo con el territorio. La gala del próximo 6 de octubre será además una ocasión para reunir a profesionales, productores y amantes de la buena mesa en torno a un objetivo común: celebrar la cocina de la provincia.

Casa Paco, un referente en cocina tradicional

Salón de Casa Paco con vistas al Puerto Deportivo de Chipiona GURMÉ

Casa Paco es un tradicional restaurante del Puerto Deportivo de Chipiona que abrió sus puertas en 1996. La base de su carta son los pescados y mariscos poco elaborados, todo producto de la zona como los langostinos, cocidos o a la plancha, o el pescado a la espalda.

Con vistas generosas del Puerto Deportivo, tiene una amplia terraza, y para aquellos que decidan por cambiar el pescado por la carne también ofrece varios tipos como los solomillos de ternera y cerdo o el entrecot.

Un restaurante para comer en Chipiona Casa Paco Puerto Deportivo de Chipiona, Av. de Rocío Jurado, s/n Chipiona (Cádiz)

956 37 46 64

Mantúa

Presentación del chef jerezano en su restaurante Mantúa GURMÉ

Mantúa es un restaurante gastronómico puesto en marcha en Jerez por el cocinero Israel Ramos, que cuenta desde noviembre de 2019 con una estrella Michelin. Un pequeño local con seis mesas, y espacio para 20 comensales. Se consideran una cocina libre de prejuicios y abierta al mundo, donde dan rienda suelta a la creatividad, los sentidos y las emociones a partir de los productos típicos de la provincia, especialmente los vinos del Marco de Jerez.

Un restaurante cerca de Zahara de los Atunes Mantúa Pl. Aladro, 7. Jerez de la Frontera (Cádiz)

856 65 27 39

Mejor Restaurante Informal: Bar La Espuela II

Pescado frito en Bar La Espuela 2 en Sanlúcar de Barrameda GURMÉ

Especializado en mariscos, pescaíto frito y guisos marineros que maridan especialmente con mosto, este espacio ofrece tanto zona de barra como mesas altas y terraza. Al frente está Esteban Camacho Pérez, procedente de una familia sanluqueña de hosteleros.

Suele ser parada habitual para el público local, aunque también atrae a los visitantes por su carácter auténtico, su aire informal y sus buenos precios. Los imprescindibles de su carta, las tortillitas de camarones, las puntillitas, las gambas y los langostinos.

¿Dónde comer en Sanlúcar de Barrameda? Bar La Espuela II Calle de la Zorra, 1. Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)

600 27 12 37

Mejor Venta: Venta Vargas

La Venta de Vargas en la Isla, uno de los restaurantes premiados este año GURMÉ

La Venta de Vargas es un restaurante tradicional de la Bahía de Cádiz desde 1921, cuando se denominaba Venta Eritaña hasta que en 1937 cambió a su nombre actual, cuando se hizo Juan Vargas con el negocio. Desde entonces ha sido regentado por cuatro generaciones de hosteleros. Su estética, en la que destacan sus azulejos y sus arcadas, componen un ambiente de aire andaluz y acogedor.

A su oferta gastronómica, basada en recetas típicas, pescados carnes y mariscos, se une su apuesta flamenca, puesto que el local organiza actuaciones y ciclos flamencos donde actúan importantes figuras del panorama nacional.

¿Dónde comer en San Fernando? Venta de Vargas Pl. de Juan Vargas, s/n. San Fernando (Cádiz)

956 88 16 22

Mejor Apertura 2024: El Ángelus

Presentación de diferentes propuestas en El Ángelus GURMÉ

Este nuevo establecimiento es un híbrido entre abacería y restaurante, que cuenta en su cocina con un horno de carbón para elaborar alguna de sus recetas. Detrás están dos jóvenes emprendedores: Víctor Piñero y Carmen Adán, ambos alumnos de hostelería en Cádiz que después de recorrer grandes restaurantes regresan con la idea de cumplir su sueño.

En este local se apuesta por la elaboración de platos tradicionales en los que lo importante es la materia prima: atún rojo de almadraba, conservas o carnes selectas son algunos de sus productos estrella.

Un restaurante en la capital gaditana El Ángelus Pl. Candelaria, 12. (Cádiz)

956 97 96 23

El Refugio: un espacio a pie de playa que enamora

Tostas de atún en el establecimiento El Refugio de Zahara de los Atunes GURMÉ

El Refugio es un chiringuito que está en la misma arena de la playa de Zahara de los Atunes, sobre las dunas y detrás de la muralla, con lo que el comensal tiene garantizada una buena panorámica.

El local tiene una decoración marinera andaluza, con un pozo, geranios y vistas al mar. Su trayectoria gastronómica se remonta a 2005, ya que antes funcionaba como bar de copas. El pescado, con especial atención al atún, son los protagonistas de la carta, al igual que los platos de cuchara.

Un restaurante para comer en Zahara de los Atunes Restaurante El Refugio de Zahara de los Atunes C. Cerro Currita, 10. Zahara de los Atunes (Cádiz)

856 63 43 14

Mejor Servicio de Sala: La Carboná

Tartar de tomate en el restaurante La Carboná de Jerez de la Frontera GURMÉ

Ubicado en un marco tan incomparable como una típica bodega jerezana, este restaurante aún cocina mediterránea con maridaje local y un servicio premium.

Javier Muñoz, conocido como el chef del sherry, ha sabido construir un discurso gastronómico en torno al vino de Jerez y ha vestido la experiencia culinaria de exquisitez y buen gusto.

¿Dónde comer en Jerez de la Frontera? La Carboná C. San Francisco de Paula, 2. Jerez de la Frontera (Cádiz)

956 34 74 75