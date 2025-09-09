Restaurantes de cocina tradicional que debes conocer en Cádiz

En Cádiz abundan los restaurantes que se inspiran en los recetarios de toda la vida, mesas donde el guiso de siempre y el pescado fresco siguen marcando el rumbo. Espacios que apuestan por la calidad en los productos y por una forma de cocinar que no entiende de prisas ni florituras.

Hoy en GURMÉ Cádiz hablamos de seis de estos establecimientos, que destacan por elaborar en sus cocinas platos típicos de la gastronomía gaditana y que optan a ganar el reconocimiento de la categoría «Mejor Restaurante de Cocina Tradicional» de los Premios GURMÉ Cádiz.

Almanaque

Fachada tradicional gaditana del restauante Almanaque de Cádiz GURMÉ

Almanaque quiere recuperar la tradición de las antiguas casas de comidas, con un formato actualizado. El nombre hace referencia a la estacionalidad, su carta depende del calendario, del clima, de la temporada de las distintas estaciones del año a la cual se van adaptando. Recuperando antiguas recetas andaluzas y gaditanas que están en la cultura colectiva de su pueblo y de sus gentes.

Tiene una carta breve donde las recetas locales juegan a reinventarse.

Dónde comer bien en la capital gaditana Almanaque Pl. de España, 5. Cádiz

956 80 86 63

Casa Paco

Salón de Casa Paco con vistas al Puerto Deportivo de Chipiona GURMÉ

Casa Paco es un tradicional restaurante del Puerto Deportivo de Chipiona que abrió sus puertas en 1996. La base de su carta son los pescados y mariscos poco elaborados, todo producto de la zona como los langostinos, cocidos o a la plancha, o el pescado a la espalda.

Con vistas generosas del Puerto Deportivo, tiene una amplia terraza, y para aquellos que decidan por cambiar el pescado por la carne también ofrece varios tipos como los solomillos de ternera y cerdo o el entrecot.

Un restaurante para comer en Chipiona Casa Paco Puerto Deportivo de Chipiona, Av. de Rocío Jurado, s/n Chipiona (Cádiz)

956 37 46 64

El Alférez

Salón interior del restaurante El Alférez en El Palmar (Vejer de la Frontera) GURMÉ

Este restaurante empezó a escribir su historia en 1988, cuando Francisco Alférez decidió dar vida a su propio negocio. El destino quebró su sueño al año siguiente con un prematuro fallecimiento que dejó a su mujer, Catalina Fernández, al mano del negocio junto a sus hijos Beatriz, Luis y el pequeño Paco. En estos años se ha convertido en un restaurante familiar que apuesta por el magnífico producto de la zona, una cocina tradicional bien presentada y un servicio excelente.

¿Dónde comer bien en El Palmar? El Alférez P.º Marítimo. El Palmar. Vejer (Cádiz)

626 58 08 95

Restaurante Antonio Zahara

Salón del restaurante Antonio Zahara GURMÉ

Primera línea de playa y buen producto son los dos argumentos principales de este consolidado restaurante, que ha hecho del atún rojo su leitmotiv y ha conquistado a un público gastronómico exigente. Su cocina habla del mar, con propuestas como gambas blancas, romanitas, pescados de roca, ortiguillas o calamares de potera. Gastronomía de autor y tradición se dan la mano en este mítico establecimiento.

Un restaurante cerca de Zahara de los Atunes Restaurante Antonio Zahara Carretera de Atlanterra. Zahara de los Atunes (Cádiz)

956 43 95 42

La Marea de Marcos

Zona de veladores de La Marea de Marcos en Jerez de la Frontera GURMÉ

La Marea de Marcos se encuentra ubicada en el centro de Jerez de la Frontera, en una bocacalle de la plaza del Arenal, es el típico establecimiento de pocas mesas y carta reducida. Su decoración es básica, típica y funcional.

Su carta está basada en pescados, mariscos y guisos relacionados con la mar. Es frecuente que la carta dependa de la temporada de pesca o de lo que entre. En cualquier caso, si vas a La Marea es porque quieres disfrutar de productos del mar.

Un restaurante en Jerez de la Frontera La Marea de Marcos C. San Miguel, 3. Jerez de la Frontera (Cádiz)

675 01 72 34

Cataria

Terraza con vistas en el restaurante Cataria GURMÉ

La filosofía de Cataria se inspira en el restaurante Elkano de Guetaria, que regenta en la actualidad Aitor Arregui en Getaria (Gipuzkoa). La fama de este establecimiento del norte reside en su parrilla, que también se ha instalado en el hotel Iberostar Andalucía Playa, en el Novo Sancti Petri de Chiclana, para cocinar los pescados de la zona con la misma técnica y acabado perlado. Además de pescados a la parrilla, tienen una breve oferta de carnes, y de entrantes y postres más gastronómicos.

¿Dónde comer en Chiclana de la Frontera? Cataria Iberostar Selection Andalucía Playa, Avenida Amilcar Barca, 14. Urb. Novo Santi petri. Chiclana de la Frontera (Cádiz)

664 15 07 52