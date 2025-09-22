Restaurantes a pie de playa en Cádiz que enamoran a todos

Paella con pescado y marisco en Papaya Beach Club de El Palmar (Vejer de la Frontera)

Finalizamos el verano seleccionando alguno de los mejores restaurantes de la costa gaditana. Unos espacios en los que disfrutar de una buena comida y de un enclave inmejorable.

En Cádiz tenemos la suerte de tener una gran variedad de locales aptos para todos los gustos, ya que podemos encontrar desde restaurantes con platos tradicionales del recetario andaluz a propuestas más innovadoras con elaboraciones con toques más modernos e internacionales.

Hoy en GURMÉ Cádiz hablamos de seis de estos establecimientos, que destacan por su inigualable ubicación y su propuesta culinaria. Y que, además, optan a ganar el reconocimiento de la categoría «Mejor Restaurante a Pie de Playa» de los Premios GURMÉ Cádiz.

Estos galardones son muy reconocidos entre la hostelería gaditana y cuentan con Cruzcampo como partner estratégico, así como con el patrocinio de las siguientes instituciones y empresas: Diputación de Cádiz, 959 ibérico, Lexus Jerez de la Frontera, Petaca Chico, Quesería El Gazul y Royal Bliss

Atenas Playa

Algunos de los platos disponibles en Atenas Playa (Chiclana de la Frontera) GURMÉ

Atenas Playa es uno de los proyectos que ha revolucionado la gastronomía a pie de playa en la primera pista de La Barrosa. Restaurante, zona chill out, beach club, piscina, dj´s, sunset rituals, tardeo… todo ello con unas vistas únicas. En lo gastronómico han apostado por producto de la zona sin renunciar a reinventarse: arroces, frituras y un toque internacional son la esencia de su propuesta. La gastronomía se completa con una sugerente coctelería, música en directo y, su famoso «Sunset Ritual» con el que despiden diariamente al sol a ritmo de saxofón.

¿Dónde comer en la playa de la Barrosa? Atenas Playa Restaurante & Beach Club Chiclana Calle Asunción, 6 s/n. Playa de la Barrosa. Chiclana de la Frontera (Cádiz)

856 92 51 90

El Refugio

Tostas de atún en el establecimiento El Refugio de Zahara de los Atunes GURMÉ

El Refugio es un chiringuito que está en la misma arena de la playa de Zahara de los Atúnes, sobre las dunas y detrás de la muralla, con lo que el comensal tiene garantizada una buena panorámica. El local tiene una decoración marinera andaluza, con un pozo, geranios y vistas al mar. Su trayectoria gastronómica se remonta a 2005, ya que antes funcionaba como bar de copas. El pescado, con especial atención al atún, son los protagonistas de la carta, al igual que los platos de cuchara.

Un restaurante para comer en Zahara de los Atunes Restaurante El Refugio de Zahara de los Atunes C. Cerro Currita, 10. Zahara de los Atunes (Cádiz)

856 63 43 14

Papaya Playa

Papaya Beach Club de La Azotea (Cádiz) GURMÉ

Cocina de aires internacionales es lo que se encuentra en este chiringuito que ahora gestiona La Azotea de Sevilla. No faltan recetas que les han acompañado desde el principio, como sus famosos saquitos de puerros y langostinos, sus tacos de atún, el pescado frito entero o sus coquinas con alcachofas. También cuentan con un maestro arrocero que se encarga de hacer hasta tres arroces distintos al día.

¿Dónde comer bien en El Palmar? Papaya Playa Beach Club Carretera de la Playa, s/n. El Palmar. Vejer (Cádiz)

626 58 08 95

Sea Soul Cataria

Uno de los platos disponibles en Sea Soul de Chiclana de la Frontera GURMÉ

Nos encontramos con el chiringuito del Iberostar Selection Andalucía Playa, un espacio abierto en 2023 por el equipo de Elkano. Su propuesta gastronómica es completamente marinera con pescados y mariscos de la zona que sirven principalmente a la brasa. San Pedro, borriquete, bocinegro o urta de roca son algunas de sus especialidades, además de salmonete de roca, bogavante y langosta. Estando a orillas de la playa de La Barrosa, no podían faltar los fritos ni los guisos marineros, así como los arroces.

Un chiringuito para comer en el Novo Santi Petri Chiringuito Sea Soul Cataria Iberostar Waves Royal Andalus. Urb. Novo Santi Petri. Chiclana de la Frontera (Cádiz)

956 49 70 60

Trocadero

Selección de platos del restaurante Trocadero en Sotogrande GURMÉ

A pocos kilómetros de Gibraltar, dentro de Sotogrande (San Roque) se encuentra Trocadero Sotogrande, restaurante enfocado en la cocina mediterránea y coctelería y con vistas al mar. El interiorismo es de estilo colonial y la apuesta gastronómica incluye desde brasas y pescados de la zona hasta recetas más actuales, como tartares y ceviches o arroces.

Un restaurante en Sotogrande Trocadero Paseo del Parque s/n. Sotogrande. San Roque (Cádiz)

675 01 72 34

Tumbao

Hamburguesas en el Burger Tumbao de Tarifa GURMÉ

Ubicado en la playa de Valdevaqueros es uno de los referentes en Tarifa para comer en un ambiente chic junto al mar, de hecho es una parada frecuente para quienes llegan de practicar kitesurf en las aguas cercanas. Famosos son sus atardeceres en su jardín y sus cócteles así como su cocina informal donde las burgers son las protagonistas.

¿Dónde comer en Tarifa? Tumbao Tarifa Playa de Valdevaqueros. Tarifa (Cádiz)

689 22 67 28