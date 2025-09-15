Nuevos bares y restaurantes en Cádiz: descubre las seis mejores aperturas de la provincia

Es el momento de echar la vista atrás y conocer las mejores aperturas gastronómicas que han tenido lugar en la provincia de Cádiz el pasado año 2024.

Nuevos bares y restaurantes a manos de hosteleros experimentados, otros a manos de emprendedores con experiencia en el sector y mucha ilusión y, también, alguna reapertura de establecimientos míticos que se echaban de menos.

Hoy en GURMÉ Cádiz hablamos de seis de estos establecimientos que han logrado, en muy poco tiempo, hacerse un hueco en los corazones de los foodies locales y visitantes.

El esfuerzo de estos seis nuevos locales los ha llevado a ser uno de los establecimientos que pueden llevarse el premio a la «Mejor Apertura 2024» de los Premios GURMÉ Cádiz.

Arima

Croquetas de Arima en Jerez de la Frontera GURMÉ

Arima Gastrobar es un restaurante ubicado en Jerez de la Frontera que combina tradición e innovación en su propuesta culinaria. Bajo la dirección del chef Alejandro Bazán y la gestión de Mariana Sánchez en sala, Arima busca consolidarse como un referente gastronómico en la región. El espacio ofrece un ambiente cuidado y acogedor, con un servicio atento y detallista. En su cocina, los ingredientes locales y de temporada juegan un papel fundamental, dando lugar a platos con sabores equilibrados y presentaciones refinadas.

Dónde comer bien en Jerez de la Frontera Arima C. Pedro Alonso, 4. Jerez de la Frontera. (Cádiz)

659 19 89 48

Asidonia

Postre de Asidonia en Jerez de la Frontera GURMÉ

Los restaurantes de hotel están viviendo una época dorada y éste es un claro ejemplo. Ubicado en el Hotel Sidonia, en una casa del siglo XIX y junto a la Catedral de Jerez, este espacio ofrece una cocina contemporánea en un escenario de lujo bajo la batuta del chef Alejandro Sánchez, formado en restaurantes como Aponiente o el Celler de Can Roca.

Un nuevo restaurante para comer bien en Jerez de la Frontera Asidonia Pl. del Arroyo, 13. Hotel Sidonia-Boutique Hote. Jerez de la Frontera. (Cádiz)

956 23 31 50

Clandestino

Propuesta en Clandestino (Zahara de los Atunes) GURMÉ

José Fuentes y Javier Goya se embarcaron en esta aventura con la intención de ofrecer una cocina honesta, hecha al momento y pensada para compartir. Clandestino se ubica literalmente sobre la arena, con vistas privilegiadas al Atlántico. Su estética relajada y contemporánea invita a una experiencia gastronómica sin artificios, pero con carácter. El espacio combina una agradable terraza con vistas al Estrecho de Gibraltar y un interior acogedor donde las protagonistas son las brasas.

¿Dónde comer bien en Zahara de los Atunes? Clandestino PC. Pajares, 21. Zahara de los Atunes (Cádiz)

956 92 63 40

El Ángelus

Presentación de diferentes propuestas en El Ángelus GURMÉ

Este nuevo establecimiento es un híbrido entre abacería y restaurante, que cuenta en su cocina con un horno de carbón para elaborar alguna de sus recetas. Detrás están dos jóvenes emprendedores: Víctor Piñero y Carmen Adán, ambos alumnos de hostelería en Cádiz que después de recorrer grandes restaurantes regresan con la idea de cumplir su sueño. En este local se apuesta por la elaboración de platos tradicionales en los que lo importante es la materia prima: atún rojo de almadraba, conservas o carnes selectas son algunos de sus productos estrella.

Un restaurante en la capital gaditana El Ángelus Pl. Candelaria, 12. (Cádiz)

956 97 96 23

Matria

Uno de los platos disponibles en Matria GURMÉ

El nombre de Matria es un claro homenaje a la cocina materna. Mario Pizarro y David Ripalda están detrás de este establecimiento, donde se ofrece un trato cercano y una cocina de siempre en un ambiente actual y acogedor. En este espacio jerezano se consigue un acertado equilibrio entre lo clásico y lo nuevo, versionando recetas y productos de gran arraigo en la cocina gaditana. Cuentan con un menú degustación que sintetiza su cocina aunque también es posible improvisar con una carta donde las tapas y el cuchareo son el hilo conductor.

Un nuevo restaurante en Jerez de la Frontera Matria C. Medina, 20. Jerez de la Frontera. (Cádiz)

613 95 66 10

Ultramarinos El Calvo

Variada propuesta de Ultramarinos El Calvo en Puerto Real GURMÉ

En el corazón de Puerto Real, un icono de la gastronomía local vuelve a latir con fuerza. Ultramarinos El Calvo, el mítico establecimiento con más de 150 años de historia (anteriormente conocido como Bar El Calvo), ha reabierto sus puertas bajo la dirección del joven cocinero Borja García Prieto. El concepto del restaurante se divide en dos partes, la barra, donde los clientes pueden disfrutar de conservas, chacinas y tapas tradicionales y el comedor, con una carta más elaborada que incluye guisos tradicionales y productos locales de temporada.

¿Dónde comer en Chiclana de la Frontera? Ultramarinos El Calvo Calle de la Plaza, 149. Puerto Real. (Cádiz)

956 99 22 22