Los restaurantes gaditanos con cocina creativa que no te puedes perder

En Cádiz crece también una generación de restaurantes que miran más allá de la tradición, cocinas donde la creatividad y la técnica se dan la mano para reinterpretar el producto local. Espacios que juegan con nuevas texturas y sabores, y que convierten cada plato en una experiencia distinta, fresca y sorprendente.

Hoy en GURMÉ Cádiz hablamos de seis de estos establecimientos, que destacan por elaborar en sus cocinas platos originales con ingredientes y técnicas diferentes, y que optan a ganar el reconocimiento de la categoría «Mejor Restaurante de Cocina Creativa» de los Premios GURMÉ Cádiz.

Atxa

Una de las propuestas de Atxa en Tarifa GURMÉ

Axta es un encantador restaurante situado en el casco viejo de Tarifa que cuenta con un Bib Gourmand de la Guía Michelin. Detrás de Atxa se encuentran Laura García y Arturo Perea, una pareja de chefs que se conocieron bajo la tutela del renombrado Martín Berasategui. El restaurante se ubica en un edificio de 1864, en una calle peatonal del centro histórico de Tarifa. Su filosofía culinaria se basa en la combinación de técnicas modernas y tradicionales, destacando especialmente el uso de la brasa, que añade un matiz distintivo a sus platos.

Atxa Calle Pedro Cortés, 6. Tarifa. Cádiz

Código de Barra

Último toque de un plato en el restaurante Código de Barra GURMÉ

Este restaurante gaditano tiene al frente a León Griffioen y Paqui Márquez y tiene como objetivo reinterpretar el legado gastronómico de Cádiz. En 2022 logró su primera estrella Michelin convirtiéndose en el primer establecimiento de la capital gaditana en lucir este galardón. Código de Barra ofrece actualmente dos menús degustación que procuran narrar los sabores gaditanos desde la perspectiva actual, desgranando distintos momentos históricos en base a las mejores materias primas de la zona.

Código de Barra C. San Francisco, 7. Cádiz

Cooking Almadraba

Una de las propuestas de Cooking Almadraba en Conil de la Frontera GURMÉ

Este espacio gastronómico nació de la mano de Petaca Chico y en su leitmotiv se encuentra la exaltación del atún rojo de almadraba. Esta primavera se unió a su cocina Luis Callealta para pilotar los fogones junto a Fran Corbeto y Jesús Sánchez, dando como resultado un restaurante que destacada por la innovación pero también por el respeto a la tradición. El restaurante cuenta con una barra abierta para los crudos, una bodega especializada en vinos de Cádiz y el Marco de Jerez, y un espacio donde cada detalle, desde la decoración hasta la técnica de elaboración, rinde homenaje a la almadraba.

Cooking Almadraba Pl. Blas Infante, 11140 Conil de la Frontera (Cádiz)

Mantúa

Presentación del chef jerezano en su restaurante Mantúa GURMÉ

Mantúa es un restaurante gastronómico puesto en marcha en Jerez por el cocinero Israel Ramos, que cuenta desde noviembre de 2019 con una estrella Michelin. Un pequeño local con seis mesas, y espacio para 20 comensales. Se consideran una cocina libre de prejuicios y abierta al mundo, donde dan rienda suelta a la creatividad, los sentidos y las emociones a partir de los productos típicos de la provincia, especialmente los vinos del Marco de Jerez.

Mantúa Pl. Aladro, 7. Jerez de la Frontera (Cádiz)

Mare

Uno de los pases del menú de Mare elaborado por Juan Viu GURMÉ

El restaurante Mare, dirigido por el chef Juan Viu, está situado en la pintoresca plaza Candelaria de Cádiz, donde ha conseguido captar la atención del público y de la Guía Michelin, que lo ha incluido recientemente como recomendado por su enfoque culinario único y auténtico y por trasladar el recetario clásico gaditano a la mesa desde una perspectiva actual.

Mare Pl. Candelaria, 12. Cádiz

Narea

Propuesta elaborada por el restaurante Narea de Vejer de la Frontera GURMÉ

Narea es un espacio reciente de Vejer de la Frontera que en poco tiempo ha conseguido hacer ruido y destacar. Cuenta con un Sol Repsol y ha logrado consolidarse como un referente gastronómico en la provincia gracias a su cocina que fusiona influencias de Andalucía, Italia y Argentina. Liderado por los chefs Alejandra Gnisci y Jaime Batista, ofrece una cocina de autor que respeta las raíces, pero que también busca sorprender con técnicas contemporáneas..

Narea C. de la Corredera, 21. Vejer de la Frontera (Cádiz)

