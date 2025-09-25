Todo marcha muy bien en el Cádiz CF, pero los buenos resultados no deberían deslumbrarnos hasta el punto de no advertir las evidentes carencias que la plantilla presenta

Ni el más entusiasta aficionado ni el optimista más conspicuo pudo haber sospechado que transcurridas las seis primeras jornadas de liga, el Cádiz CF se ubicara colíder y en puesto de ascenso directo.

Cuatro partidos ganados y dos empatados configuran una estadística extraordinaria, unas cifras tan sorprendentes como desconocidas poco tiempo atrás. Aunque bien es cierto que la imprevisible veleta de la suerte ha soplado a favor hasta el momento, hemos de reconocer que la imprescindible renovación de la plantilla, que tantas veces se aplazara, lo que tan fatídicas consecuencias generó, se ha realizado este año con sumo éxito y con unas perspectivas de futuro bastante halagüeñas e ilusionantes.

Pero el feliz resplandor que los buenos resultados generan no deberían deslumbrarnos hasta el punto de no advertir las evidentes carencias que la plantilla presenta. La línea defensiva está escasa de elementos y abundante en apuestas de futuro, por lo que el rendimiento que puedan ofrecer tanto Alfred Caicedo como Pelayo Fernández o Jorge Moreno constituye toda una incógnita. Y no queremos ni imaginar que jugadores como Iza, Kovacevic o el mismo Climent, se tuvieran que ausentar de manera prolongada.

El centro del campo parece sustentarse en la capacidad defensiva de Moussa Diakité, futbolista de físico poderoso que abarca gran parcela de campo y que ayuda mucho a la pareja de centrales en los momentos de apuro. Características estas que no posee ningún otro compañero del plantel, por lo que el día que no esté sobre el campo el equipo se verá abocado a jugar de una manera distinta a la practicada hasta ahora.

Contamos con centrocampistas que van bien a la presión, que se saben colocar sobre el terreno y que no se complican con florituras. Pero a veces se echa en falta un mayor control del juego, mantener la posesión, filtrar pases verticales que salven líneas del rival. Tal como hizo Suso el pasado domingo mientras estuvo en el césped. Cuando él lo abandonó y sus compañeros sintieron el cansancio, nadie fue capaz de aguantar el balón, lo que nos condenó a encerrarnos en el área. Pero seguimos ganando, que es lo importante.