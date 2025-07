«El Cádiz CF no se limita a abrir las puertas de su casa para jugar al fútbol. Las abre para que la ciudad entera respire cultura y proyección» «Esto es un punto de partida porque lo que viene será aún más grande»

Lo que está ocurriendo en Cádiz no es una casualidad. Es la consecuencia directa de una estrategia inteligente, audaz y profundamente comprometida con su entorno. El Cádiz CF, históricamente vinculado al alma de la ciudad por razones deportivas, se ha convertido en el mayor catalizador de eventos de la provincia. Y no lo digo solo por sus partidos cada 14 días, que arrastran a miles de personas al Estadio Nuevo Mirandilla. Lo digo porque, en el último año,el Cádiz CF ha redibujado el mapa de la cultura, el turismo y la economía local con un conjunto de acciones que han roto moldes.

El pasado mes de junio, el estadio acogió uno de los eventos gastronómicos más relevantes del sur de Europa: The Champions Burger. Durante diez intensos días, más de 127.000 personas cruzaron las puertas del recinto para disfrutar de la mejor 'street food' nacional. Un 60 % de los asistentes venían de fuera de la ciudad, lo que supuso una inyección directa a hoteles, bares, taxis y comercios. El impacto económico estimado se mueve entre los 3,6 y los 6 millones de euros. Nunca una hamburguesa movió tanto turismo.

A esto se han sumado los grandes conciertos organizados en el estadio junto a la promotora 33 Producciones. En apenas unas semanas, actuaciones como las de Antoñito Molina, Jennifer López, Manuel Carrasco e Il Divo han atraído a unas70.000 personas.

La presencia de artistas de gran tirón, tanto locales, nacionales como internacionales, ha convertido el estadio en una auténtica fábrica de emociones y encuentros. De nuevo, con más de un 60 % de asistencia externa, el beneficio para la ciudad ha sido incalculable en términos de reputación, imagen y economía.

El Cádiz CF no se limita a abrir las puertas de su casa para jugar al fútbol. Las abre para que la ciudad entera respire cultura y proyección. Y no todo ha sido ocio. El Cádiz CF también ha apostado por la formación de calidad. Eventos como el encuentro con Toni Nadal, mentor y entrenador de Rafa Nadal, han dado pie a jornadas de inspiración y crecimiento personal para empresarios y líderes locales. El estadio se ha convertido en una especie de campus moderno donde se forman emprendedores y soñadores. Esto no solo posiciona al club como generador de experiencias, sino también como entidad educativa, comprometida con el desarrollo de las personas.

Nada de esto hubiera sido posible sin el compromiso y apoyo del alcalde Bruno García, que ha sido clave para que esta transformación cultural y económica se haya materializado. Su visión compartida con el club ha permitido que Cádiz se convierta en ejemplo de cómo el deporte puede ser el eje de un nuevo modelo de ciudad: más abierta, más vibrante, más viva.

Esto no es un punto de llegada, sino un punto de partida. Porque lo que viene será aún más grande. Esto es solo el comienzo de lo que está por venir. Sigamos construyendo el camino juntos.

Daniel Aragón, responsable de Innovación y Nuevos Negocios del Cádiz CF.