Vizcaíno saca la motosierra y llega al primer equipo

A lo Miley, así parece que están las cosas por las oficinas del Cádiz. Y no, no solo la plana baja de la entidad amarilla debe estar sufriendo los hachazos al presupuesto que se hacen desde los despachos, también al primer equipo están llegando tal y como ha expuesto este viernes el propio entrenador Gaizka Garitano, que entiende la carestía a la que hay que enfrentarse.

Llega la Copa del Rey y se entrelaza con la Liga. En definitiva, que viene un mes cargadito de partidos para un Cádiz que también ha entrado en recortes por obligación del presupuesto. Los de Garitano se preparan para emprender una serie de desplazamientos sin descanso

Y es que el duelo ante el UCAM Murcia se disputará el martes 28 de octubre a partir de las 19:30 horas, una cita copera que cogerá a la escuadra de Gaizka Garitano en medio de dos desplazamientos ligueros. El sábado 25, visita el Nuevo Los Cármenes para medirse al Granada, y el domingo 2 de noviembre tiene que comparecer en el campo del Andorra. Por tanto, al conjunto amarillo le espera en el calendario una semana repleta de compromisos oficiales en un final de mes de octubre donde encarrilará tres viajes seguidos.

Precisamente, Garitano tiró de sarcasmo para analizar dichos días. «Tenemos tres viajes en esa semana. Ahora solo pienso en el partido del domingo, pero me hace gracia lo de la proximidad (con lo que llaman los organizadores a que a los andaluces no les toque viajar el norte) que tengas que ir a siete horas en autobús», dijo en referencia al desplazamiento en carretera a tierras murcianas para jugar en la Vieja Condomina. Ese duelo copero se une a los viajes a Granada -también en bus- y Andorra -avión-.

Como es obvio, al preparador cadista le preocupa la paliza que le espera a los suyos en esa recta final de mes. Además, estos viajes coinciden en el tiempo con la política de ajustes que experimenta un club amarillo que dejó la elite hace poco más de un año, lo que ha traído consecuencias en forma de recortes.

Adiós a las concentraciones como local

Uno de ellos, por ejemplo, ya se vive en los encuentros de casa, donde anteriores cuerpos técnicos, con el de Garitano incluido, pedían a la directiva concentrarse un día antes en un hotel de la capital gaditana. «No nos estamos concentrando por una cuestión de ayudar al club. Tenemos que hacerlo entre todos», dijo en la línea de Vizcaíno, que hace unos días recordaba que el club está ajustando números.

«Es cuestión económica. Tenemos que ahorrar dinero. El objetivo era hacer una plantilla más barata, se ha conseguido, y hay que ir recortando en cosas. En concentraciones y viajes», apostilló el técnico de un club que, por lógica ante la caída de ingresos al perder la categoría, no ha tenido más remedio que prescindir de empleados, entre otros factores, al no poder contar ya en Segunda con una infraestructura de trabajo de Primera.

