El Virgili prepara una fiesta del fútbol sala con un aforo mínimo de 1.600 espectadores

El CD Virgili Cádiz cuenta los días para vivir uno de los momentos más emocionantes de su historia. El próximo martes 18 de noviembre, a las 19:30 horas, el equipo gaditano se enfrentará al Barça en los 1/16 de final de la Copa del Rey de Fútbol Sala, en el Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz. Una cita que promete llenar de energía las gradas y marcar un hito en los cincuenta años de historia del club.

Desde el primer momento, el club tuvo claro que este partido debía jugarse en Cádiz, y así lo transmitió al Ayuntamiento, buscando que la afición viviera este encuentro histórico desde su propia ciudad. Eso sí, la apuesta firme por no moverse de la capital ha desembocado en un reto logístico que ha sido enorme y que ha contado con la colaboración del IMD para adaptar las instalaciones y dar respuesta a la gran expectación generada.

De hecho, el plan de aumento de espectadores ya está en marcha. Para ampliar el aforo se ha acordado la instalación de una grada supletoria frente al graderío principal. Esta nueva grada, gestionada por el propio club, tendrá 40 metros de largo, siete filas de altura y podrá acoger a unas 550 personas. Además, se colocarán tarimas adicionales en los fondos de portería para ampliar la capacidad y mejorar la experiencia del público. Con estas mejoras, el objetivo es alcanzar un aforo total de 1.600 espectadores, partiendo de las 990 plazas del graderío original.

Además, el CD Virgili Cádiz trabaja contrarreloj para que el duelo ante el Barça sea una auténtica fiesta del fútbol sala nunca antes vista en la capital gaditana. Habrá actividades, sorteos y concursos tanto antes del encuentro como durante el descanso, que se irán anunciando en los próximos días.

Entradas y prioridad para abonados

El club ha querido premiar la fidelidad de sus seguidores. Por eso, los abonados tendrán prioridad absoluta en la reserva y compra de entradas, un proceso que se cerró ayer viernes. Quienes ya hayan reservado y abonado su entrada podrán recogerla el sábado 15 de noviembre, antes del partido frente al Oleonnova Mengíbar FS, o en las fechas que el club anunciará próximamente a través de sus canales oficiales.

Los abonados online que no hayan podido realizar la reserva presencial también tendrán garantizada su prioridad. Recibirán un enlace personalizado para comprar sus entradas en la taquilla digital dentro del plazo establecido.

Una vez finalizada la fase de reserva, el club abrirá la venta general el lunes 10 de noviembre a las 14:00 horas, con un primer paquete de entradas disponible a través de la taquilla online. El Canal de WhatsApp oficial del club será el primer lugar donde se publique el enlace de compra, antes de su difusión en las redes sociales.

Posteriormente, se lanzará un segundo paquete con las entradas no retiradas por abonados, cuya fecha de venta se confirmará en los próximos días. El CD Virgili Cádiz ha respondido también a todas las peticiones del FC Barcelona,, que contará con 50 entradas de cortesía, asegurando que la organización esté a la altura de un partido de este nivel. Entre los nombres propios del duelo destaca el de Juanjo Catela, exjugador del Virgili y actual integrante del Barça. Eso sí, el gaditano no podrá participar por lesión.