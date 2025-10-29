Una victoria para cambiar la tendencia en Liga

La victoria en la Copa del Rey el pasado martes ante el UCAM Murcia en la Vieja Condomina no es baladí. De entrada, todo lo que no fuese un triunfo en la casa de un equipo de Segunda Federación -misma categoría en la que milita el Cádiz B- hubiera sido un retroceso en la moral tanto del vestuario como de la afición pese que, a estas alturas de la competición, dicho torneo no interesa a nadie.

El caso es que el 1-3 en Murcia viene para enderezar un camino liguero que se ha empedrado tras los dos últimos encuentros ante Burgos en Carranza y Granada en Los Cármenes. El primero de ellos acabó con derrota por 1-3 tras comenzar ganando y el segundo se llegó a tablas sin goles después de 90 minutos ante un rival en descenso y que fue dominador y ganador a los puntos.

En efecto, no se puede hablar de crisis en Liga, donde se ha bajado del primer puesto al cuarto en estas dos jornadas en las que el Cádiz CF solo ha sumado un punto de los seis disputados. Por eso, la victoria copera ha frenado, al menos de momento, esa cadencia que no hacía augurar nada nuevo.

Además, el encuentro en la Vieja Condomina fue de menos a más, algo que favorece la confianza de un equipo que acabó hecho una piña tras el tercer gol -obra del canterano Juan Díaz- y justo después del pitido final que fue aprovechado por los hombres de Garitano para celebrarlo junto a los cien cadistas que arroparon al equipo en las gradas del estadio mítico murciano.

Por todo ello, el buen segundo tiempo en el que los amarillos consiguieron encarrilar con facilidad el encuentro pese a errar un penalti Diarra, debe servir de volante para cambiar la dirección de las dos últimas jornadas y regresar a la senda del triunfo en Liga este domingo en Andorra ante un recién ascendido que está destacando por su buenas ideas a la hora de jugar.