Último día de descanso antes del estreno en Liga

El Cádiz CF ya piensa en Liga, pero lo hará desde el sofá de su casa. Al menos, ls jugadores, que este martes 12 de agosto disfrutan de su último día de descanso antes de debutar en Liga el próximo domingo a las 19.30 horas y ante su público frente a un Mirandés que no se parecerá en nada al que hace poco menos de tres meses casi se cuela en Primera después de una temporada exitosa a la que no le pudo poner la guinda tras no conseguir el ascenso directo en la penúltima jornada al no pasar del empate ante el Almería y, más adelante, al no sobreponerse en la final del play off por el ascenso al Oviedo de Cazorla tras dar buena cuenta del Racing de Santander en la semifinal.

Como es sabido, el conjunto burgalés limítrofe con las Vascongadas estaba repleto de jugadores jóvenes cedidos que, en su mayoría, ya son historia jabata.

Lo que no está siendo historia es la pretemporada cadista, tan irregular y temerosa como la de hace un año con Paco López. La cara de Garitano no es que invite mucho a la confianza, pero es la que tiene a pocos días del estreno liguero ante el club de Miranda de Ebro.

El Cádiz CF ha planificado su última semana de pretemporada comenzándola ensayando el pasado lunes por la mañana; este martes descansará y será a partir de este miércoles que los amarillos cojan el toro por los cuernos para ya no descansar hasta el mismo día del partido.

Los entrenamientos están fijados a las diez de la mañana en los campos 1 y 4 -a puerta cerrada, por supuesto- de la ciudad deportiva del Rosal, salvo el jueves, que el entrenamiento se llevará a cabo en el estadio Carranza, escenario del primer duelo de la primera jornada de Liga ante el CD Mirandés, fechado para las 19.30 horas.