¿Cuándo fue la última vez que el Cádiz CF marcó cinco goles en LaLiga?

El Cádiz CF pudo saborear una importante victoria el pasado fin de semana ante el Cartagena, colista de LaLiga Hypermotion. 5-2 fue el resultado. Fue la segunda goleada de los amarillos en la competición liguera esta temporada, un baño de goles que llegó tres semanas después de endosar un 1-4 al Eldense en el Pepico Amat.

Mario Climent, Álex, Chris Ramos, De la Rosa y Gonzalo Escalante pusieron firma a la goleada al Cartagena. Cinco goles como cinco soles que sentaron muy bien al equipo y al cadismo, que no celebraba cinco goles en el campeonato liguero desde la temporada 2018/2019.

Hay que retroceder hasta el 4 de noviembre de 2018 para comprobar la última manita del Cádiz CF en LaLiga. También fue en Segunda y el adversario fue el Elche. 5-1 fue entonces el resultado de un encuentro que también se celebró en tierras gaditanas.

Rober Correa, Lekic, José Mari (de penalti), Salvi y Manu Vallejo marcaron entonces los goles del equipo entrenado por Álvaro Cervera frente al Elche, que se adelantó en el electrónico con un gol de Sory Kaba. De aquel 5-1 únicamente continúa en las filas del Cádiz CF el centrocampista Álex, que marcó un gol este pasado fin de semana ante el Cartagena.

Eso sí, el centrocampista madrileño y Ager Aketxe fueron sustituidos en el intermedio, con 0-1 en el marcador, y no pudo ser determinante en aquella remontada frente a la escuadra franjiverde.

Álex marcó en el 5-2 ante el Cartagena y estuvo presente en el 5-1 al Elche en noviembre de 2018. FRANCIS JIMÉNEZ

Ese Cádiz CF terminó séptimo clasificado en la categoría de plata y se quedó a las puertas de disputar el 'play off' de ascenso a Primera. Un curso después sí llegó el celebrado ascenso a Primera, aunque en esa sobresaliente temporada no pudo marcar el Cádiz CF cinco goles en ningún encuentro. Tampoco celebró cuatro dianas en ningún partido, por lo que tres goles fue su registro más alto durante un ejercicio en el que ganó mucho, pero con resultados no tan abultados.

También es verdad que entre 2018 y 2025 han sido cuatro las temporadas en las que el Cádiz CF ha militado en Primera. Esta situación daba lugar a que fuese aún más complicado marcar cinco goles en cualquier encuentro, dada la entidad de los adversarios.

Siete goles en la Copa del Rey

Eso sí, el equipo entrenado todavía por Álvaro Cervera sí fue capaz de marcar siete goles en una cita. Se trataba de la primera eliminatoria de la Copa del Rey ante el modesto Villa de Fortuna el 2 de diciembre de 2021.

El Cádiz CF goleó 0-7 al Villa de Fortuna en la Copa del Rey en diciembre de 2021. LOF

En aquel 0-7 vieron puerta Negredo en tres ocasiones, Álvaro Jiménez, Marcos Mauro, Martín Calderón y Osmajic.