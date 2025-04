Tres momentos para entender el bajón del Cádiz CF de Garitano

Ante todo, pedir cuentas al bombero está muy feo, pero esto está montado así y va en su negociado. Sobra decir que sin la presencia de Gaizka Garitano en el banquillo del Cádiz CF lo más seguro es que el equipo amarillo anduviera ahora por la zona donde está el Eldense dado el descontrol absoluto que suponía cada partido con Paco López al frente.

Pero el caso es el que es y el que es no es otro que el del Cádiz CF de Garitano, que desde hace varias jornadas ha experimentado un bajón tremendo que lo está pagando en la clasificación. Pero no solo se está notando ese descenso de nivel en los resultados, también en las sensaciones y en el juego de un equipo que ha vuelto a romperse a pesar de que sigue compitiendo en cada partido.

Por resumir en cinco los momentos en los que el Cádiz CF de Garitano comenzó a pinchar el globo que le llevó a ganar con contundencia -pese al engañoso 2-3- en el campo del líder Racing, el primero de ellos se remonta, precisamente, al siguiente encuentro disputado tras el de los cántabros.

El Castellón pone el tope

Como no podía ser de otro modo tras la gran victoria en El Sardinero, el cadismo se las prometía de lo más felices en el siguiente encuentro de los suyos, que era en casa ante un Castellón valiente, pero con nuevo entrenador y en mitad de la tabla a la que ya se había terminado de encaramar el Cádiz CF tras salir de peligro. En ese encuentro, la desilusión se palpa al término de los 90 minutos tras una segunda parte en la que el once 'orellut' hizo más que méritos suficientes ante un equipo gaditano fue de más a menos.

El Albacete lo confirma

Para colmo, a la siguiente jornada y tras ese empate pírrico en casa, llegó la goleada del Albacete por 3-0 en el Carlos Belmonte en un partido en el que los amarillos reflejaron todas las carencias por las que se destituyó a Paco López. Sendos varapalos rebajan el suflé y los más realistas dejan de hacer cuentas por mucho que a la semana siguiente se gane al Málaga 0-2.

El Tenerife lo ejecuta

A pesar de todos los golpes recibidos, aún había optimistas subidos al barco de los sueños, esos mismos que saltaron por los aires cuando se dio una oportunidad en la jornada en la que el sexto clasificado perdía y el Cádiz CF tenía la opción de poder engancharse a esa supuesta lucha por los 'play off' al visitar al casi descendido Tenerife. Lo que sucedió todo el mundo lo sabe y no fue otra cosa que la derrota en el Rodríguez López en el único encuentro en el que la posibilidad de alcanzar el 'play off' podía ser una realidad en el caso de sumar los tres puntos que no se sumaron.

Valga estos tres episodios para confirmar lo que se sabía de antemano de una plantilla no preparada para luchar por el ascenso. Tres momentos cumbres para confirmar lo que en su foro interno, y no tan interno, sabe y piensa Garitano, que no es otra cosa que garantizar cuanto antes la permanencia.

Lo peor de estos tres capítulos negros del Cádiz CF es que no han sido más que el punto de partido de la dinámica calamitosa que les ha llevado a cometer errores, tanto al equipo como a su entrenador, por los que ahora se encuentran de nuevo más cerca del peligro que del paraíso. Sin duda, el no verse capacitados para empresas más ambiciosas ha hecho mella en un equipo que sigue sufriendo para cerrar la temporada cuanto antes y sin mayores disgustos de los ya dados.

