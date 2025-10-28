¿Desde cuándo no se toma en serio la Copa del Rey el Cádiz CF?

Llega el marronazo de la Copa. Esta frase, de puertas para dentro, puede ser compartida por cantidad de cuerpos técnicos de clubes españoles que ven en la competición del KO todo un embrollo en mitad de un calendario con exigencias muy distintas. Y si ya de por sí la competición copera es casi como que una china en el zapato para gran cantidad de equipos, qué decir para los de Segunda División.

Muchos entrenadores le han puesto nombre a este marrón. Sin ir más lejos, el ex del Cádiz CF y actual del CD Tenerife, Álvaro Cervera, no tuvo problema alguno en referirse a la Copa del Rey como una competición que en ningún momento podía interesar a los clubes pertenecientes a la categoría de plata del fútbol español. Como no puede ser de otro modo, sus polémicas declaraciones fueron compartidas por la gran mayoría de sus colegas. Las pruebas son evidentes y cada año se aprecian con solo abrir los ojos.

Para empezar, los clubes de Segunda, a diferencia de los de Primera, entran en el bombo de la Copa desde que da comienzo la primera ronda eliminatoria. Además, y para darle mayor emoción al formato, las primeras eliminatorias a partido único se juegan en el campo del club de inferior categoría para incordio de los 'segundas', que no tienen otra que desplazarse -a veces al quinto pino- en desplazamientos incómodos y que suelen realizarse en carretera para más inri.

Afortunadamente para el Cádiz CF, atrás quedan los años donde la Copa del Rey era una competición clave para el presupuesto. Aunque siempre la Liga era lo primordial, lo cierto es que hubo campañas en Segunda B donde el hecho de pasar de ronda significaba una ocasión para generar ingresos para las debilitadas arcas del club.

Sin embargo, en los últimos años esa premisa ha pasado a un segundo plano y solo hay que ver las últimas y decepcionantes consecuencias de no darle a la competición de marras la importancia que hay que dar a cualquier partido oficial por mucho que no la tenga en muchos casos dentro de un formato que no favorece en nada a la clase media.

Por eso, esta nueva edición de la Copa del Rey vuelve a poner sobre la mesa un pregunta. ¿Se la tomará en serio el Cádiz CF esta vez después de unos últimos años donde apenas se ha puesto interés si se echa un vistazo a los últimos resultados?

Temporada 24/25

Fue la temporada que comenzó Paco López y donde apenas nada salió bien, tampoco la Copa. Eso sí, el primer envite fue resuelto sin problemas al vencer con facilidad en el estadio Nueva La Victoria ante el Jaén por 0-3. El Cádiz CF militaba en Segunda, es decir, tres categorías por encima del conjunto jienense, que nada pudo hacer ante los amarillos.

Ya en segunda ronda, todo parecía encaminarse hacia otro resultado a favor al querer el bombo que los cadistas no tuvieran que viajar y se enfrentaran en casa al Eldense, también de Segunda. No obstante, el conjunto ilicitano pasaba de ronda al vencer 0-1 tras un gol de penalti que anticipó la eliminación de los de Paco López.

Temporada 23/24

Hace dos temporadas el Cádiz CF jugaba en la máxima categoría y se medía en la primera ronda -para los amarillos- y en césped artificial al Badalona Futur de Segunda Federación. No le fue nada sencillo a los hombres, entonces entrenados por Sergio González, pasar de ronda ya que al término de los 90 minutos y la prórroga se llegó con empate sin goles. Fue gracias a la tanda de penaltis que los amarillos consiguieron el sufrido pase tras las paradas de David Gil en una tanda que acabó 2-4.

Y si soporífera fue la primera ronda, qué decir de la segunda en Aranda del Duero y en un campo totalmente anegado por las lluvias caídas en la localidad burgalesa. El ridículo no acabó ahí, sino que se incrementó tras la victoria del Arandina por dos goles a uno tras un encuentro que manchó la imagen de la competición de manera clamorosa ante la mirada atónita de los presentes y todo aquel que echase un vistazo al partido, que fue televisado.

Temporada 22/23

En esta ocasión, el marrón se acabó en solo un desplazamiento. Eso sí, muy lejos, a Irún, donde el Cádiz CF de Sergio caía en noviembre del 22 a las primeras de cambio tras perder 3-2 frente al Real Unión en el Stadium Gal con un golazo por toda la escuadra en el descuento y después de que el conjunto irundarra, de Primera RFEF, remontara dos veces al equipo de Primera.

Temporada 21/22

Ha sido la última en la que el Cádiz CF ha hecho frente a la Copa del Rey de una manera digna. Como en las anteriores dos anteriores ediciones, los amarillos militaban en Primera aunque con la salvedad que en esta edición la inició con Álvaro Cervera en el banquillo. El torneo, además, empezó con un récord al golear 0-7 al Villa de Fortuna, un club de la Preferente Autonómica murciana que tuvo que pedir jugar en la Nueva Condomina dado que sus instalaciones no eran las más idóneas para acoger un encuentro de estas características. Esta abultada victoria ha sido la mayor que ha conseguido en partido oficial el conjunto gaditano.

Más serios fueron los compromisos siguientes. El Albacete esperaba en la segunda ronda y bastó un gol de cabeza de Andone para pasar a los dieciseisavos de final en un Carlos Belmonte que ese año contemplaba fútbol de Primera RFEF.

Ya en los 16avos de final, los de Cervera volvían a cumplir y repetían el resultado de 0-1, esta vez en el Fernando Torres gracias a un gol al borde de la prórroga de Tomás Alarcón con el que eliminaban a un correoso Fuenlabrada de Segunda División. Con este triunfo, el Cádiz CF volvía a meterse en los octavos de Copa del Rey, algo que no hacía desde 2006 con Víctor Espárrago en el banquillo y un equipo recordado con Abraham Paz, Pavoni, Armando y tantos otros integrantes del once de Chapín. En aquella ocasión, el Espanyol derribó el sueño copero gaditano en cuartos de final tras alcanzar dicha barrera en el Pizjuán eliminando al Sevilla.

La vida del Cádiz CF seguiría agrandándose en la Copa y lo haría, además, coincidiendo con el debut de Sergio González en el banquillo tras la salida de Cervera por sus malos resultados en Liga. Un aburrido empate a cero al término de la prórroga en El Molinón serviría para acceder a una tanda de penaltis en la que saldría perdedor el conjunto de inferior categoría, el Sporting de Gijón de Segunda, que se convirtió así en la primera víctima de un entrenador que salvaría del descenso a los gaditanos.

A un paso de las semifinales de Copa se quedó un Cádiz CF que llegaba a Mestalla sin muchas ilusiones pero que las acabó fabricando gracias a un gol de Lucas Pérez desde los once metros con el que empataba un encuentro ante un Valencia que tuvo en sus manos. Finalmente, un gol de Hugo Duro a diez minutos del final finiquitaban a un Cádiz CF que se quedó injustamente sin el caramelo de unas semifinales que, quien sabe, hubiera distraído del verdadero objetivo de la permanencia que quedó conseguida en la última jornada de Liga en Mendizorroza.

De aquello ha pasado ya tres años, ocho meses y 26 días, el tiempo en el que no se toma en serio una competición que de vez en cuando sirve para soñar en vivo.

