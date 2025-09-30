Suso se hace mayor en el Cádiz CF

A sus 31 años, Suso está cumpliendo un sueño: vestir de amarillo, el color del equipo de su vida y por el que no ha dudado el pasado verano en perder dinero con tal de vivir la experiencia en el ocaso de su carrera de retirarse jugando en la elite defendiendo los colores del Cádiz CF. Además, su progresión en el once de Garitano va en aumento tal y como se pudo comprobar el pasado domingo en el enfrentamiento ante el Ceuta, partido que se convirtió en el primero de los que completa íntegramente el ex del Sevilla.

Poco a poco, el gaditano ha ido aumentado sus minutos en el campo de la mano de un entrenador que lo está tratando como la estrella que es. Así, y una vez pasada la pretemporada, Suso ha ido convirtiéndose cada vez más importante en un equipo del que está tirando jornada a jornada y va a más. El encuentro ante el conjunto caballa fue todo un ejemplo de lo que es un jugador de ataque comprometido, honesto, responsable y, lo más importante, inteligente para con su equipo, ese que está poniendo por delante de él desde el mismo momento en que descartó los petrodólares.

A sabiendas de lo que pedía desde el área técnica Gaizka Garitano, Suso no se volvió loco en ningún momento, ni se dejó llevar por el clima de euforia que se respira en las gradas de Carranza cada vez que se acerca el final del encuentro y el equipo aprieta en busca del gol de la victoria. Además, la labor del futbolista cadista no se limitó a orquestar el ataque amarillo sino que se fajó no pocas veces en defensa bajando a recuperar balones que las circunstancias defensivas provocaban.

Buscó el gol, cómo no, pero lo hizo en todo momento sin la prisa que desbarata muchas ocasiones. Así, intentó la jugada que ya le dio al Cádiz CF los tres puntos ante el Eibar, pero en esta ocasión la defensa del club norteafricano estuvo muy centrada en que Suso no tuviera ese espacio. Otro jugador, a la siguiente y a la siguiente, no hubiera parado de intentarlo pero a sabiendas de que la empresa se presentaba harta complicada decidió apoyarse en las internadas de Iza para buscar otra opción de gol que llegó. Igualmente, frenado en sus intentos, tiró del guante que lleva en su pie izquierdo para centrar un balón con música que casi acaba dentro de las mallas tanto por su rosca como por el cabezazo forzado de Diarrá que se fue rozando el palo.

Suso sigue creciendo con el Cádiz CF y lo hizo en un encuentro en el que la moderación y la prudencia anuncian las tablas de un equipo joven que tiene en este brillante veterano un futbolista de muchos quilates para jugar todo tipo de minutos, que por lo que se ve, ya van siendo todos.