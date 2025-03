Sergio: «No se cuenta con nosotros en una ecuación en la que somos tres»

Fue este sábado cuando saltó la sorpresa. LaLiga solicita aplazar el Mallorca - Cádiz del próximo fin de semana en las islas Baleares al no poder ir convocado el delantero Vedat Muriqi, la gran estrella del Mallorca. El motivo era el nuevo horario del encuentro internacional entre Kosovo e Israel.

El club balear no tardaba en emitir un comunicado oficial en el que reconocía haber aunado esfuerzos con LaLiga para no perjudicar al cuadro de Javier Aguirre. La propuesta era adelantar el encuentro liguero entre Mallorca y Cádiz al viernes. Sin embargo, el club gaditano se oponía.

Sergio González no ha dudado este domingo en expresar su opinión en este sentido. Y el entrenador ha sido claro: «Me molesta que se desvíe la atención. El hecho de buscar beneficio sin importar otra parte como somos nosotros. No se cuenta con nosotros en una ecuación en la que somos tres».

El técnico barcelonés también ha señalado: «Esta decisión quita la normalidad de una competición, pero nosotros somos invitados de piedra. Lo ha pedido el Mallorca y se le permite por ley. Nosotros, sin embargo, negamos por diferentes circunstancias».

Explicación de la postura cadista

Por una parte, Sergio González ha valorado: «Entiendo perfectamente al Mallorca en el sentido deportivo porque no está Muriqi. Lo entiendo y lo respeto». Y ha puntualizado: «No nos negamos a jugar con todas sus estrellas. Eso me parece bien y no le reprochamos nada en ese sentido».

Ahora bien, el entrenador del Cádiz CF ha matizado qué es lo que no le gusta: «No me ha gustado el comunicado del Mallorca.No han contado con nosotros. No respetan la fecha inicial, y el Cádiz CF merece un respeto máximo y no se ha contado con nuestro club en esta ecuación de tres. Somos un club con una fuerza y un valor suficiente para exigir respeto».

«El Mallorca pretende jugar el viernes y a nosotros no nos viene bien porque jugamos el lunes por la noche en Getafe, el martes volvemos a Cádiz, el miércoles tenemos un entrenamiento liviano y el jueves es el único día que tendríamos para preparar el encuentro. No nos viene bien en nuestra planificación semanal», ha apostillado Sergio González.

El técnico cadista ha afirmado: «El Mallorca pide jugar el viernes sin pensar en nosotros y sin consultarnos. Simplemente por el artículo 33. Repito: no me ha gustado su comunicado».

Y ha concluido: «LaLiga tomará la decisión que tenga que tomar. Nosotros queremos aplazar el partido por nuestra planificación semanal y porque nuestros aficionados ya tenían previsto el viaje. Nos gustaría que el Cádiz CF participara en la situación. Pedimos el máximo respeto al club y a sus socios».

