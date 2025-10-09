El Sanluqueño oficializa el fichaje de Carneil sin mencionar al Cádiz CF

Así ha anunciado el Atlético Sanluqueño el fichaje de Huseein Carneil, jugador que procede de Suecia y del que se ha informado recientemente de que habría firmado por tres temporadas con el Cádiz CF, que como paso previo al desembarco del chaval nacido en Afganistán hace 22 años lo habría cedido a 'La Leti' de Coke Andújar y Juan Cala.

Pues bien, de momento, lo único oficial es que el Atlético Sanluqueño lo ha presentado en su web oficial de esta manera: «El atacante Hussein Carneil (Afganistán, 22 años) se convierte en nuevo jugador del Atlético Sanluqueño CF procedente del IFK Göteborg.

Aún siendo natural de Afganistán, muy pronto se desplaza a Suecia, donde formará parte de las diferentes categorías del IFK Göteborg. Además de ser internacional con la sub 21 y sub 20 sueca». Y chimpún.

Por lo que se ve y se lee, nada del Cádiz CF, ninguna referencia a la cesión por la que ha debido llegar a El Palmar. Habrá que esperar a que el club capitalino se refiera en algún momento a este joven desconocido que intentará brillar en la Primra RFEF.

