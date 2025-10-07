El Cádiz CF ficha a un sueco-afgano

La Liga ya ha comenzado pero los responsables del área de planificación deportiva del Cádiz CF que lidera Juan Cala sigue trabajando a marchas forzadas para seguir dándole cuerpo a un proyecto ilusionante como el que ha comenzado el pasado verano.

Por todo ello, el club gaditano sigue buscando nuevos talentos y peina el mercado diariamente. De hecho, las fronteras se disparan después de que el periodista Fabrizio Romano anunciase hace unos días las negociaciones de la entidad que preside Manuel Vizcaíno para hacerse con los servicios de un joven centrocampista de nacionalidad sueca como es Hussein Carneil, de 22 años.

La contratación del jugador procedente al IFK Göteborg, aunque llegará con la carta de libertad tras cumplir contrato, no sería para implementar directamente a la platilla de Gaizka Garitano sino que antes saldría cedido al Atlético Sanluqueño de Primera RFEF tras firmar un contrato con el club amarillo de tres años.

Carneil es nacido en Mazâr-e-Sharif (Afganistán) aunque muy rápido comenzó a formarse en el fútbol sueco, donde se ha hecho mayor gracias a las categorías inferiores del IFK Göteborg, club en el que ha jugado alrededor de 40 encuentros en los que ha marcado un gol y ha dado dos asistencias.

Según medios de comunicación suecos, Carneil ya es pasado en Göteborg, donde su exdirector deportivo, Hannes Stiller, ya le ha despedido deseándole suerte en su aventura española.

Más temas:

Cádiz CF