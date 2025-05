Rubi se muerde la lengua: «Es difícil aceptar dos expulsiones y la predisposición»

Rubi, entrenador del Almería, se mordía mucho la lengua. Si hubiera dicho en la sala de prensa todo lo que pensaba y sentía seguramente no se sentaba en un banquillo más hasta la próxima temporada, viendo como se las gastan en Las Rozas.

El técnico del Almería trataba de analizar un partido condicionado por dos rojas muy discutibles. «Ha sido muy duro lo que nos han hecho hoy. No puedo decir mucho más. Es complicado. Aceptar las dos expulsiones y la predisposición del árbitro. Es un partido de fútbol con balones divididos que van en diagonal. Dejar a un rival tanto tiempo con jugadores menos es para pensarlo porque te cargas el partido«.

Rubi analizaba las dos expulsiones. «En la primera roja es una mini falta que Roger lo hace muy bien. Es un tema de saber jugar al fútbol y la segunda no sé por qué lo ha expulsado a Langa. La de hoy creo que es mi tercera expulsión y creo que ha sido justa».

El técnico del Almería destacaba el trabajo de su equipo. «Hemos podido marcar el segundo en varias acciones. Es una pena porque en dos jugadas nos ha costado el partido. Nos hemos equivocado en la última acción yendo a atacar el córner».

«Hay mucho en juego y que los jugadores se tengan que callar es difícil. La expulsión al final de Melamed es por protestar. No vamos a llorar como hacen otros equipos, el colectivo arbitral ha tenido un día muy aciago hoy«, añadía.

Rubi se sorprendía por las expulsiones en un partido limpio. «No creo que haya sido un partido bronco ni violento. El partido se ha ensuciado con las decisiones arbitrales. Hemos intentado perder tiempo al final porque no teníamos otro camino. No creo que hayamos jugado sucio para acabar con cuatro rojas. Quiero felicitar al equipo, no podemos ya disputar el ascenso directo pero aguantar el partido como lo hemos hecho«.

El técnico del Almería lamentaba la derrota en el descuento. «Esta victoria nos hubiera dado un respaldo importante porque somos un equipo que le cuesta mantener la portería a cero y hoy casi lo conseguimos. En el primer gol nos equivocamos y en el segundo también».

«He hecho aspavientos y he tirado una botella. Me ha expulsado el cuarto árbitro«, decía sobre su expulsión.

