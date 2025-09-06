La resurrección jabata de Carlos Fernández

Que Carlos Fernández es un delantero descomunal es algo que todos en la Tacita de Plata sabían. Por su capacidad de asociación, por lo bello de su fútbol, por el entendimiento del deporte en términos ofensivos y por su olfato para el gol. Sin embargo, el ariete sevillano no tuvo su año en el Cádiz CF y, tras una defectuosa cesión en la que tan solo anotó un tanto y ofreció una asistencia, el conjunto amarillo decidió no pelear por prolongar su estancia en el sur peninsular. Lejos parecía quedar aquel futbolista que maravilló en el Deportivo de la Coruña y en el Granada. Las lesiones habían frenado su carrera y, aunque el jugador lo intentó de todas las formas tanto con Paco López como con Gaizka Garitano, la realidad es que las cosas no le salieron. Pero la película es bien distinta en el CD Mirandés.

Carlos Fernández se unió a los de Fran Justo tras el paso de los jabatos por Cádiz. Un ecosistema distinto, rodeado de jóvenes promesas donde aspiraba a respirar esa savia nueva que le hiciera reencontrarse con su fútbol. Y así ha sido. El de Castilleja de Guzmán ha caído de pie en Miranda de Ebro y está logrando volver a ser ese futbolista determinante en los últimos metros y que hace disfrutar con su juego.

Es golazo



pic.twitter.com/lW2b4MPImd — Club Deportivo Mirandés (@CDMirandes) September 5, 2025

Ya suma tres partidos disputados, dos de ellos como titular y está siendo diferencial y decisivo para el Mirandés. La jornada pasada abrió la lata de los jabatos en el Nuevo Los Cármenes desde los once tras fabricarse él mismo la pena máxima y ayudó para que los suyos se llevaran los tres puntos ante el Granada. Ayer, contra el Albacete Balompié, desplegó un recital ofensivo asistiendo a Rafael Bauza en el primer tanto y protagonizando un auténtico golazo en el segundo de los de Fran Justo. Un desmarque preciso y una definición sutil para demostrar que su mejor nivel ha vuelto. Por cierto, los de Anduva golearon a los manchegos en el Carlos Belmonte, y dejan a los de Alberto González en la cuerda floja tras haber sumado tan solo un punto de doce posibles.