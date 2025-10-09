Problemas de ricos para el Cádiz CF

Taparse los pies o cubrirse la cabeza, ahí radicará el que podría ser el dilema de Garitano durante toda esta temporada. En todo caso, o mejor dicho, en el caso de cubrirse la cabeza, serán problemas de rico porque eso es lo que cuesta tener en la misma plantilla a dos de los mejores jugadores de la categoría como son Suso y Ontiveros, titulares ambos el pasado domingo en la primera derrota de la temporada para los amarillos. ¿Achacable? Ya se verá.

No ha sido el primer encuentro en el que ambos han salido de inicio juntos. Para remontarse al otro, ya que solo han sido dos, hay que irse a la primera jornada de Liga ante el Mirandés en casa. En efecto, de aquel encuentro pocas conclusiones pueden sacarse al quedarse a los 30 segundos de juego el once jabato con diez. No obstante, fue aquella primera media hora de partido de las mejores que se han visto en Carranza en cuanto a juego de asociación entre las dos estrellas que se buscaron a sabiendas de que era lo que la afición ansiaba.

Sin embargo, las perpetuas molestias de Ontiveros lo sentaron de ahí en adelante -con excepción de media hora en Leganés en el que entró justo cuando salía Suso- y no ha sido hasta el segundo periodo ante el Ceuta en el que reaparecía el otrora desequilibrante jugador marbellí para volver a conectar con el gaditano.

Siete jornadas tuvieron que pasar para volverlos a ver juntos y la verdad es que esa deseada conexión no está dando sus frutos. De hecho, con ambos en el campo ha llegado la primera mini-crisis de un equipo que lleva sumado solo un punto de los seis últimos disputados. Por supuesto, dichas estadísticas están injustificadas dado que hasta el propio Suso pudo marcar el gol del empate en el estadio Gran Canaria si no lo evita un palomitón del arquero anfitrión en los últimos suspiros del encuentro.

Lo que sí parece más importante es la falta de intensidad defensiva que tendrá el equipo con dos hombres de talento como los protagonistas de estos párrafos. Ni Suso ni Ontiveros pueden dar esa presión y esa intensidad en la medular o en la mediapunta que sí ofrecen Ortuño, Álex, Diarra, De la Rosa o García Pascual y, en menor medida, los Tabatadze o Efe Aghama. De Ocampo, mejor ni hablar. Pero el dilema es evidente: ¿Se puede permitir el lujo Garitano de prescindir de la calidad de cualquiera de ellos dos? Como se ha visto, si ambos están para jugar la 'obligación' del técnico será ponerlos.

Hasta el momento, lo ha hecho. El entrenador vasco ha acumulado muy buenos resultados mientras Ontiveros estaba en el dique seco y ahora es consciente de lo mucho que va a tener que trabajar el equipo para poder soportar la carga de tanto humo defensivo. Para más inri, la defensa es la línea más vulnerable y a la que mientras más se le ayude, mejor. Por tanto, pocos o muy pocos pueden ausentarse del trabajo solidario de un equipo que tampoco es que apueste mucho por la posesión de balón.

El dilema de la manta se le presenta a un Garitano que este domingo deberá de nuevo escoger entre darle brillo a su once, que vuelve a casa, o meter más madera.

