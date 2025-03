El posible once del Cádiz CF ante el CD Tenerife

El reencuentro del Cádiz CF con Álvaro Cervera no se va a producir en las mejores circunstancias para el técnico ecuatoguineano, que dirige a un equipo necesitado de un auténtico milagro futbolístico para lograr la permanencia en Segunda División. En ese contexto, el cuadro de Gaizka Garitano busca pescar otros tres puntos que permitan prolongar la buena dinámica cadista y que ofrezcan un pasito más en la progresiva escalada clasificatoria de los amarillos. El técnico vasco no podrá contar para el encuentro con Bojan Kovacevic, que disfruta de la llamada de la selección serbia sub21. El central balcánico fue titular y anotó un tanto en el duelo de su combinado contra Bosnia el pasado viernes, y no estará en el Heliodoro Rodríguez López para medirse al CD Tenerife.

Una situación que abre la posibilidad de ver en el once a un inédito Iker Recio para sustituir a Kovacevic, aunque la opción de Fali pueda parecer la más coherente. Además, tampoco estará Fede San Emeterio, que vio su quinta cartulina amarilla ante el Granada. Con todo esto, no se esperan cambios significativos en el once del Cádiz CF más allá del obligado en el eje de la zaga.

Portería

Tras dos porterías a cero de forma consecutiva y un aumento en el nivel defensivo del bloque de Garitano, David Gil continuará una jornada más como guardián de la portería amarilla. El getafense ha ofrecido mucha seguridad en sus últimas actuaciones y buscará una nueva imbatibilidad ante el CD Tenerife.

Defensa

Las buenas actuaciones de Joseba Zaldua invitan a pensar que Gaizka Garitano confiará una vez más en el donostiarra para el lateral derecho. En el eje de la zaga, Iker Recio acompañaría a Víctor Chust y debutaría así con la camiseta amarilla tras aterrizar en la Tacita el pasado mercado invernal procedente del Antequera. En el lateral izquierdo, Mario Climent surcará una jornada más su banda para completar la línea defensiva.

Centro del campo

Gaizka Garitano repetirá centro del campo colocando a Moussa Diakité y a Rubén Alcaraz. Ambos jugadores se entienden bien sobre el césped y, ante el Granada, vimos una gran versión del centrocampista catalán, que progresivamente se va reencontrando con su mejor nivel.

Ataque

Todo apunta a que el técnico vasco del Cádiz CF va a repetir frente de ataque. Rubén Sobrino otorgará el equilibrio y el trabajo perfecto desde la banda derecha, mientras que Javier Ontiveros partirá desde la izquierda para generar peligro. Óscar Melendo, que tuvo una buena actuación contra el Granada, repetirá en la mediapunta para escoltar a un Chris Ramos que ya suma nueve tantos y que es, a pesar de las críticas, una pieza fundamental para entender la producción ofensiva amarilla.

