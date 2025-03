Bojan Kovacevic marca y gana con Serbia Sub 21

Bojan Kovacevic ha jugado con la selección Sub 21 de Serbia.

Bojan Kovacevic no puede jugar este domingo en el Estadio Heliodoro Rodríguez López ante el Tenerife. El central ha sido seleccionado por Serbia para jugar con la Sub 21. Está de vuelta un año después y gracias a sus grandes actuaciones con la elástica del Cádiz CF en LaLiga Hypermotion no han pasado desapercibidas. Tanto que el club gaditano quiere contar en el futuro con el zaguero.

Su primera cita ante Bosnia - Herzegovina no ha podido tener mejor resultado, ya que Serbia ha ganado 2-0 y Bojan Kovacevic ha inaugurado el marcador con un gol en el minuto 57. Después ha sido Vlahovic el que ha asegurado la victoria con otro gol en la prolongación del duelo balcánico.

Sin lugar a dudas, otro claro ejemplo del excelente momento de Bojan Kovacevic, que tendrá que disputar otro encuentro más con su país ante Georgia.

🇷🇸 𝟮-𝟬 🇧🇦 | Победа младе (U-21) репрезентације Србије против Босне и Херцеговине у Анталији. 🔥🦅#SRBBIH #U21EURO pic.twitter.com/ikXLTJTgWW — Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) March 21, 2025

Si todo va bien y no hay lesiones, Bojan Kovacevic volverá a estar disponible y a las órdenes de Gaizka Garitano de cara al siguiente compromiso liguero del Cádiz CF, que será el lunes 31 de marzo ante el Eibar en tierras gaditanas.

El relevo de Bojan Kovacevic en Tenerife

Una baja sensible debido a los compromisos internacionales de las selecciones nacional. En este sentido, Gaizka Garitano ha señalado antes de viajar a Santa Cruz de Tenerife, donde no podrá contar con el defensa central serbio: «Habría que jugar entre semana y que nadie pierda jugadores por este motivo. Lo lógico sería jugar partidos entre semana como se hace en otras competiciones y así puedan jugar los internacionales, el que los tenga».

Sin Bojan Kovacevic, el entrenador del Cádiz CF tendrá que apostar por Fali o Iker Recio en el Estadio Heliodoro Rodríguez López. Sobre el segundo, que todavía no se ha estrenado con el Cádiz CF, señala: «Todos están preparados para ser titulares. Todos lo están haciendo bien y confiamos en todos. Iker es un central zurdo, con buena salida de balón y un chico que está aprendiendo mucho en esta nueva etapa suya aquí. Los que salen seguro que lo hacen bien».