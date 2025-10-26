La Plataforma Estadio Carranza solicita al Ayuntamiento de Cádiz el cambio de nombre

Mucho sigue dando que hablar el nombre del Estadio del Cádiz CF. Ahora la Plataforma Estadio Carranza, que trabaja a destajo para recuperar la anterior denominación del Estadio, ha emitido un comunicado en el que celebra la reciente sentencia del Tribunal Supremo (n.º 1290/2025). Se trata de una sentencia que anula la retirada de la Medalla de Oro de la Provincia de Sevilla a José Utrera Molina. «Este fallo confirma los argumentos que venimos defendiendo desde el primer día: que no toda referencia histórica vinculada a personas del pasado debe interpretarse como exaltación ideológica, y que la memoria democrática debe aplicarse con rigor, no con arbitrariedad política».

El pronunciamiento judicial sienta un precedente relevante para el debate sobre los símbolos y denominaciones históricas, pues como señala la citada plataforma «exige que las instituciones públicas acrediten de forma objetiva y documentada que un símbolo o denominación supone una exaltación de la dictadura para poder retirarlo o prohibir su uso».

Y añade: «El propio Supremo subraya que el reconocimiento otorgado no se basó en una intención de homenaje al franquismo, sino en otros méritos y circunstancias de carácter público».

Todo ello llega semanas después de la respuesta de Manuel Vizcaíno cuando fue preguntado sobre la solicitud de cambio de nombre para el Estadio Nuevo Mirandilla. Entonces el presidente del Cádiz CF fue claro: «Eso se le debe preguntar al alcalde».

La respuesta de Bruno García, alcalde de Cádiz, fue la siguiente:«Actualmente no es una prioridad. Mi prioridad es actualmente la vivienda, los temas sociales y el desarrollo para la ciudad». No obstante, el propio regidor confirmaba que el expediente sigue abierto: «Se busca información y se sigue recabando información de todas las partes».

Imagen interior del Estadio del Cádiz CF. F. J.

Identidad colectiva de Cádiz

La Plataforma Estadio Carranza sostiene que esta sentencia respalda su postura y pide que Estadio Carranza vuelva a ser la denominación de un recinto que pasó a llamarse Nuevo Mirandilla en aplicación de la Ley de Memoria Democrática. Por ello aclaran: «Este pronunciamiento judicial es muy relevante porque viene a decir, en términos jurídicos, lo que el sentido común ya señalaba: que el uso del nombre 'Carranza' no puede equipararse a una exaltación ideológica. Se trata de un nombre con más de medio siglo de arraigo social, cultural y deportivo, que forma parte de la identidad colectiva de Cádiz».

Asimismo el comunicado recuerda que «miles de gaditanos siguen identificando el estadio como el Carranza sin ningún contenido político», al tiempo que el propio fallo del Tribunal Supremo «ha advertido contra interpretaciones extensivas del concepto de exaltación, reclamando un examen detallado y motivado en cada caso».

La Plataforma Estadio Carranza quiere que se vuelva a cambiar el nombre del Estadio del Cádiz CF. F. J.

La Plataforma Estadio Carranza solicita de esta manera al Ayuntamiento de Cádiz «que tome nota del nuevo contexto jurídico y proceda a restituir oficialmente el nombre de Estadio Carranza, respetando así la voluntad mayoritaria de la ciudadanía y evitando decisiones arbitrarias o desproporcionadas».

Y apostilla: «Nuestra propuesta no busca mirar al pasado con nostalgia, sino reconocer lo que Cádiz siente como suyo, del mismo modo que el Tribunal Supremo ha pedido distinguir entre memoria democrática y censura histórica».

Por último, la Plataforma Estadio Carranza reitera su «disposición al diálogo con las autoridades municipales y con las asociaciones de memoria histórica, para buscar fórmulas de contextualización o reconocimiento plural que garanticen la convivencia y el respeto a todas las sensibilidades, sin borrar una parte fundamental del patrimonio emocional y deportivo de Cádiz».