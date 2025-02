Paco López: «Cuando la cabeza no funciona, las piernas tampoco»

Cómo es lógico, Paco López no termina de estar contento con lo que ve de su equipo en los partidos. El cuadro cadista ganó al Córdoba pero ni mucho menos convenció. El entrenador sabe que el Cádiz debe coger una buena racha para aumentar la confianza y eliminar la ansiedad, ahora mismo no termina de encontrar esa dinámica.

El técnico, que vio el partido desde el palco al cumplir su segundo partido de sanción, destacaba que «las victorias vienen bien para la confianza y la tranquilidad. La segunda consecutiva en casa, necesitamos que nuestro campo sea un fortín. Lo que no hemos conseguido en los primeros partidos, al menos ahora el equipo está mostrando otra cara con los resultados en casa y porterías a cero que nos hacen falta. Esta victoria de cara a la tranquilidad para que el equipo juegue con menos ansiedad nos viene bien pero nos hace falta varias victorias consecutivas para aumentar la confianza», explicaba.

Paco no ocultaba que el Córdoba tuvo demasiadas ocasiones para marcar algún gol en Carranza. «En los primeros quince minutos hemos tenido ocasiones suficientes para ponernos por delante. otra vez nos pasa que nos resentimos con cualquier traspié, en este caso con el balón al larguero del Córdoba. Los jugadores están presioandos y el rival ha tenido oportunidades para empatar con el 1-0. Hemos tenido el trabajo y la fortuna en el segundo gol que es una jugada a balón parado y trabajada. Sin hacer muchos más méritos que el rival nos hemos puesto 2-0 por delante«, destacaba.

Para el entrenador cadista todo viene por un problema de ansiedad y falta de confianza de un grupo de jugadores que cae a las primeras de cambio. «Cuando la cabeza no funciona del todo bien las piernas no funcionan. Hemos tenido problemas físicos y por momentos no hemos sabido jugar el partido. Ellos han tenido ocasiones para marcar en la segunda, tambíen nosotros porque el partido estaba abierto cuando nosotros lo teníamos cerrado. Ha sido más por demérito nuestro, las cabezas y la ansiedad que otra cosa», destacaba.

La lesión de Zaldua

El míster amarillo recuerda que su equipo debe seguir mejorando, y lo puede hace mejor con triunfos en el casillero. «Tenemos que agarranos a algo positivo aunque las sensaciones no son del todo buenas. Hay que ganar varios partidos para aumentar esa confianza y que los pequeños detalles nos sigan favoreciendo. El equipo tiene que seguir ganando en confianza con y sin balón. Tenemos que seguir insistiendo en los entrenamientos en el trabajo que estamos haciendo».

Cuestionado por Zaldua y Roger, el entrenador se teme lo peor con el primero y se alegraba del reencuentro con el gol del segundo. «Todavía no sé bien lo que tiene pero lo de Zaldua parece algo más que una sobrecarga. Respecto a Roger, está cogiendo ritmo de confianza y le viene muy bien el tanto. Siempre a los delanteros les viene muy bien marcar goles».

Todo en un partido en el que la afición se llevó la victoria a casa pero no la sensación de que su equipo está a buen nivel. «A la afición no le puedo pedir absolutamente nada con todo lo que está pasando. Solo que nos apoyen, hemos tenido un momento complicado durante el partido y han animado hasta el final. Venir a Cádiz cuando la afición empuja de verdad es jodido para los rivales, tenemos que trabajar mucho para que eso se produzca, ese binomio entre afición y equipo. No voy a parar hasta conseguirlo«, sentenciaba el entrenador del Cádiz CF.