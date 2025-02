Iván Ania: «El resultado es justo porque el Cádiz ha sido más eficaz que nosotros»

No se iba contento el asturiano Iván Ania en su regreso a Carranza, ahora como entrenador. El técnico del Córdoba vio como su equipo falló lo infallable y así es imposible ganar en cualquier campo.

«En nuestro mejor nos llegó un posible penalti. En la segunda parte tuvimos muchas ocasiones con unos contra uno en las bandas pero no hemos sido eficaces. Hemos tenido varias oportunidades, llegadas, paradas de David Gil. La falta de eficacia junto a los errores defensivos nos han penalizado. Si no dejamos la portería a cero es difícil que ganemos partido porque no estamos teniendo eficacia en los metros finales«, explicaba tras el encuentro.

Para el entrenador el gran problema de su equipo es que no compite como debiera. «Competir incumbe muchas cosas y algunas de ellas no las cumplimos. Tenemos que saber defender mejor y hay cosas que nos faltan. Los números no engañan, llevamos un punto fuera de casa. La sensación es que hemos podido hacer varios goles pero no los hemos hecho. Ya con el 2-0 hemos ido a remolque en el marcador y nos ha costado, tenemos que competir mejor», destacaba.

Iván Ania se quejaba de pérdidas de tiempo, evidentemente de las del Cádiz. «Ha sido un partido en el que hubo muchas interrupciones, cosas de VAR, simulaciones y se ha interrumpido mucho el juego. Cada uno usa sus bazas como prefiere pero el que tiene que cortar todo eso es el colegiado. Hemos sido dominadores pero no hemos logrado reflejarlo en el marcador«.

Sobre el tema arbitral, el entrenador ovetense no hablaba apenas de su roja y sí de los dos goles del Cádiz con protagonistmo para la tecnología. «Me han expulsado por hacerle un comentario al asistente. Sobre las acciones de gol del Cádiz, si hay contacto tiene que ser muy leve y sobre el gol de Roger no puedo decir nada porque no lo he visto apenas. El resultado es justo porque el Cádiz ha sido más eficaz que nosotros, el fútbol son goles«.

Sobre su pasado cadista, Iván Ania destacaba que «fue un mal año deportivo por el descenso y en lo personal porque estuve lesionado pero siempre es bonito venir a Cádiz», explicaba en referencia a aquella temporada de amarillo tras el ascenso a Primera en Chapín. «El estadio ha cambiado mucho y el ambiente es espectacular», añadía.