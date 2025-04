Paco se centra en ganar: «Las excusas son para los perdedores»

Paco López espera la mejor versión de su equipo en Huesca, dejando caer algún cambio en el once y confiando en la pareja Ontiveros – Ocampo dentro del terreno de juego

Y ahora la de cal, ¿o era la de arena? El caso es que el Cádiz CF llega a Huesca este viernes con la necesidad de ganar o al menos cambiar diametralmente la pésima imagen ofrecida el pasado fin de semana en el Estadio Carranza ante el Eldense. Cambiar cosas y si es posible ganando para tratar de calmar un ambiente que más que crispado, que también, está decepcionado.

El entrenador del Cádiz CF asume que su equipo ahora mismo juega mejor fuera que en casa. «Espero encontrar la mejor versión del equipo que está siendo mejor a domicilio que en casa, sin llegar a un juego que a todos nos gustaría. Es cierto que el equipo se está encontrando más cómodo jugando a domicilio. Cada partido que finalizamos y comienza el siguiente ya pensamos en ganar y los posibles cambios por el rival y cómo vienes. Te planteas muchas cosas de cara a un encuentro. No vas a cambiar a diez ni a nueve, pero algún cambio habrá para este viernes», reconoce el técnico valenciano afirmando que habrá modificaciones en el once.

Son muchas las grietas de un equipo que debe mejorar en demasiados aspectos, pero lo que quiere el míster cadista es sobre todo el colectivo. «Cada jugada la tenemos que tomar como si fuera la última, pero lo importante es ser colectivamente mucho mejor de cara a superar las dificultades de cada encuentro». Todo frente a un rival, el Huesca, que no lo pondrá fácil en su estadio. «Es un equipo con buenos futbolistas de Primera y Segunda. Dificultades las vamos a tener en todos los partidos, pero el foco la tenemos puesta en nosotros de cara a dar nuestra mejor versión. Independientemente de las dificultades que nos va a poner el rival que van a ser muchas».

Lo que deja claro el entrenador es que «hay que tratar de imponer el juego en cada momento. No siempre el control del encuentro va en función de tener el balón, hay que saber jugar sin pelota. Hay que entender los momentos de cada encuentro».

La dupla Ontiveros - Ocampo

No termina de cuajar en el terreno de juego la dupla Ontiveros – Brian Ocampo. Los dos quieren jugar en la izquierda, y aunque el uruguayo lo está haciendo más no termina de verse que ambos sean los puntales atacantes del equipo. «Es verdad que los dos tienentendencia a jugar en la izquierda para conducir hacia adentro», explica el entrenador valenciano del Cádiz CF, que saca pecho por ellos. «Los dos son buenos futbolistas y al final si entienden el juego a nivel colectivo ambos pueden adaptarse a las dos posiciones, incluso a la de segundo delantero. Hay que tenerlos enchufados sea en una posición u otra, y en la función que ayuden al equipo».

Otra cosa a mejorar, el balón parado. «No es fácil hacer goles a balón parado, lo trabajamos mucho y es una cuestión que tenemos que mejorar. Hay jugadores con buenas ejecuciones, caso de Ontiveros que es un gran lanzador y luego tenemos también buenos rematadores. Hay que creer mucho en esas acciones, de cara a creer más en lo que se hace», destaca Paco.

El malagueño Ontiveros regresa este viernes a El Alcoraz. EFE

El Cádiz CF no termina de reaccionar y espera que lo haga lo antes posible sin paños calientes. «Ya no se trata de desear o esperar un ambiente o una situación, es la que hay. Tenemos que tratar de adaptarnos a lo que tenemos, escenarios idílicos en el fútbol no existen. Van sucediendo determinadas situaciones que se van dando y tienes que convivir con ellas. Excusas cero, las excusas son para los perdedores. Otra cosa es que cuando me pregunten no dé argumentos, lo que tenemos que hacer los profesionales es trabajar duro para que las cosas salgan bien. Tenemos que trabajar para la gente y la afición que están a las duras y las maduras, a ver si les seguimos dando alegrías que es lo que todos queremos. No garantizo resultados porque depende de muchas cosas, pero sí garantizo honestidad y trabajo», sentencia.