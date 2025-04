Las bajas para El Alcoraz

El Cádiz viaja en el día de hoy a Huesca para medirse este viernes (20:30 horas) al cuadro aragonés en El Alcoraz. Un choque complicado al que el conjunto cadista llega tras la derrota en casa frente al Eldense en Carranza.

Paco López afronta el envite con casi todas las bajas que tenía en las últimas semanas, salvo un alta importante. El entrenador recupera a Fali que lleva ya días entrenando y viaja con el equipo al Alto Aragón. No hay que descartar incluso que el valencino fuera titular en el once cadista.

Más allá de la recuperación de Fali, la baja clave será la de San Emeterio. El futbolista pidió el cambio el pasado sábado. No ha podido entrenar bien durante toda la semana y finalmente se queda fuera de la lista.

«Fede tuvo un golpe y para no forzarle es mejor esperar. No es nada grave pero por todo lo que ha tenido hemos decidido que no esté en la convocatoria. Empezó a entrenar y le dolía por eso no viaja con nosotros», reconoce el entrenador cadista.

Paco recuerda que tiene tres bajas más. «El resto sigue todo igual, caso de Roger, Alarcón y Melendo«.

En el caso del último, Paco se alegra que esté dando adelante. «Melendo ya está en el terreno de juego y haciendo cosas con balón. Vamos a ver cómo va evolucionando y el primero que se alegra de todo es él», concluye.