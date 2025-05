'Pacha' cumplirá su sueño europeo

Alfonso 'Pacha' Espino ha logrado el objetivo. El uruguayo, que salió del Cádiz CF en busca de dar un salto en su carrera deportiva y obtener la oportunidad de jugar competiciones europeas, lo ha conseguido. El Rayo Vallecano certificó su presencia en la próxima edición de la Conference League al empatar contra el Mallorca y cerrar la temporada en una octava posición que da acceso a la tercera categoría continental. Con 52 puntos, los de Íñigo Pérez se han quedado a tan solo tres del Celta de Vigo, que participará el curso que viene en la Europa League.

Así que Espino ha logrado su meta y cumplirá su sueño de jugar competiciones europeas con la camiseta del Rayo Vallecano. El lateral, pieza fundamental para entender el ascenso y las posteriores permanencias en Primera División del Cádiz CF, abandonó la Tacita de Plata con el firme deseo de pasearse por el viejo continente. Su salida fue criticada por el destino elegido, ya que no parecía que los vallecanos fueran un serio aspirante a estos objetivos, pero han sido capaces de completar una campaña excelente que les devuelve a Europa más de veinte años después. Cabe recordar que, en la 2000/01, el cuadro de la franja disputó la Copa de la UEFA con Juande Ramos en el banquillo.

Una noticia feliz para un excadista que dejó un hueco inmenso con su marcha. Javi Hernández no cumplió con las expectativas y Lucas Pires, al igual que Arzamendia, jamás se enteraron de que iba la película. Ahora es Mario Climent el que se presenta como un digno sucesor del uruguayo en el lateral izquierdo. No ha sido una temporada fácil para el 'Pacha', eso sí. Lesionado en la cuarta jornada liguera, un 31 de agosto, en un partido contra el Espanyol, tuvo que pasar por quirófano para ser intervenido de una fractura de peroné en su pierna izquierda. Su vuelta no se produjo hasta el 4 de diciembre en un choque de copa contra Unionistas.