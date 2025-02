Ontiveros, ilusionado en el Cádiz CF: «Hacía mucho tiempo que no estaba tan feliz»

Javi Ontiveros fue este jueves por la noche uno de los protagonistas en los micrófonos de 'El Pelotazo' de Canal Sur Radio. El futbolista de Marbella analizó su actual temporada en el Cádiz CF, donde ha relanzado su carrera deportiva pese al complicado curso de su equipo.

Ontiveros, que llegó libre al Cádiz CF el pasado verano, sabe que en su progresión «hay mucho trabajo detrás y es posible porque me han transmitido desde primera hora mucha confianza. Ha sido clave para relanzar mi carrera y aquí estoy en Cádiz para dar pasos agigantados».

En La Tacita de Plata ha vuelto a ser el futbolista que se esperaba. Eso también se debe al cariño que ha recibido en tierras gaditanas. «Sentirse querido es lo primordial. Desde el primer día todos me han transmitido mucha confianza y me han dado mucho a valer», señaló el futbolista costasoleño del equipo gaditano.

Con diez goles marcados es el máximo goleador del Cádiz CF esta temporada. Además ha dado dos asistencias a sus compañeros. A nivel individual pasa por un magnífico momento. «Estoy súper feliz, súper. Hacía mucho tiempo que no estaba tan feliz. Estoy rodeado de mi gente, con Marbella aquí cerquita. Necesitaba estar en Andalucía, con los míos. Es lo mejor para la familia, ya que así se rinde mejor en el campo», aclaró.

Javi Ontiveros está muy feliz en el Cádiz CF. ARABA PRESS

Y eso que «en Villarreal me encontré muy bien el año pasado, pero este año he dado un saltito más. Allí en el filial me vi rodeado de niños y eso me ilusionó la temporada pasada».

¿Por qué llegó Ontiveros al Cádiz CF? Su respuesta fue contundente: «Buscaba un proyecto ambicioso y Manolo Vizcaíno nos transmitió toda la confianza. Hay que ir donde uno es querido».

En tierras gaditanas ha dado un paso al frente y lo ha hecho con decisión. «Todo el mundo comete errores porque somos personas, pero es importante levantarse. Es importante madurar y este año he dado un paso muy importante al frente. Lo mejor está por llegar».

Lo dice un jugador que es puro talento, un estilo de futbolista de los que cada vez quedan menos. «Se está perdiendo el futbolista ingenioso. El que no es físico y no corre, no juega. A los jugones como Lamine Yamal se les ve desde primera hora», puntualizó.

«A mí me gusta jugar con los buenos y Suso es un buen jugador»

Sobre si el Cádiz CF puede aspirar esta temporada a algo más que a la permanencia en Segunda, Ontiveros aseguró: «Claro que hay tiempo para pensar en algo más. Iremos partido a partido como lo estamos haciendo. Hay mucho plantel, un equipazo. Hemos entendido lo que ha planteado el míster y vamos a ir para arriba».

Todo ello es posible porque ha sido necesario un periodo de adaptación, según señala el futbolista. «Hasta que no te das cuenta la categoría en la que estás y entras en la dinámica de Segunda, pues te cuesta adaptarte. Ahora vamos a dar nuestra mejor versión», afirmó.

Y ahí esperar estar Ontiveros para colaborar en todo lo que sea posible. «Se está viendo el Ontiveros que puedo llegar a ser. No me pongo ninguna meta de goles, sólo que gane el equipo y sigamos subiendo posiciones en la clasificación», señaló.

Ontiveros es la estrella de este Cádiz CF. ANTONIO VÁZQUEZ

Ilusionado en Cádiz, Ontiveros deja claro que «no se sabe que pasará en el futuro, pero de aquí ahora mismo no me mueve nadie».

Un lugar al que llegó también por el estilo de juego de Paco López. «Una de las cosas por las que estoy aquí también es por Paco López, que me supo transmitir su juego».

Para finalizar, y tras contar alguna anécdota con su excompañero Iván Alejo (con quien coincidió en Cádiz y Málaga), hizo mención a su visita al Gran Teatro Falla. «Estoy viendo este año el Carnaval un poco más. He estado en el Gran Teatro Falla y poco a poco te dan más ganas de verlo», destacó.

Y si algo confirmó es lo siguiente: «A mí me gusta jugar con los buenos y Suso es muy buen jugador».