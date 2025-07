Nueva baja: Óscar Melendo no seguirá en el Cádiz CF

Óscar Melendo ya no es jugador del Cádiz CF. El futbolista y el conjunto amarillo han alcanzado un acuerdo para la rescisión de la vinculación entre las partes y, de esta forma, ponen fin a la etapa del jugador en la Tacita de Plata. En un mercado marcado hasta el momento por el alto número de incorporaciones, la operación salida supone un apartado tremendamente importante en el objetivo del club de rejuvenecer y regenerar la plantilla. Por lo tanto, tras la marcha de Youba Diarra y la confirmación de la compra obligatoria por parte del Apoel de Nicosia sobre Iván Alejo, el centrocampista se convierte en una nueva baja para el cuadro que dirige Gaizka Garitano.

Una noticia que puede sorprender a la afición cadista ya que en la lista de jugadores que deben abandonar el Cádiz CF no aparecía Óscar Melendo. Aunque la realidad es que la temporada del catalán no ha sido buena a pesar de haber demostrado su gran calidad en momentos puntuales. El centrocampista ha disputado 22 partidos con la camiseta amarilla en los que ha anotado dos tantos y ha ofrecido dos asistencias.

🤝 El Cádiz y Óscar Melendo separan sus caminos



¡Gracias, Óscar! — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) July 5, 2025

Llegó el pasado verano procedente del Granada CF como una petición de Paco López y, sin embargo, apenas jugó con el técnico valenciano. Gaizka Garitano no terminó de encontrarle su encaje en el once y, con la llegada de Suso, parece que la línea de tres cuartos sufre un cierto overbooking que ha convertido en prescindible a Óscar Melendo. Ya hace unas semanas salía a la luz que el catalán era uno de los transferibles en el club amarillo y ahora se confirma la salida de un futbolista con un gran talento que no pudo demostrar con regularidad en Cádiz.