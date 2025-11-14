Muere Xabier Azkargorta, rival del Cádiz CF en los 80 y 90

Hace pocos días fallecía Colin Addison, quien fuese entrenador del Cádiz CF a finales de los 80 y principios de los 90 en dos etapas diferentes. El entrenador británico logró la proeza de salvar al Cádiz CF del descenso a Segunda después de una espectacular recta final en la temporada 1989/1990. Los gaditanos ganaron cuatro encuentros por la mínima y se salvaron.

Uno de esos encuentros fue ante el Tenerife gracias a un gol de Manolo Hierro en propia meta. El equipo chicharrero estaba entrenado por Xabier Azkargorta, técnico guipuzcoano que ahora, días después de Colin Addison, también ha muerto.

Los enfrentamientos entre Xabier Azkargorta y el Cádiz CF eran habituales en aquella época en Primera. Hasta en once ocasiones se vieron las caras, con un total de seis empates, tres victorias para el técnico vasco y dos para los gaditanos. Todo ello mientras el 'Bigotón' entrenaba a Espanyol, Valladolid, Sevilla FC y Tenerife.

Un ídolo en Bolivia

Xabier Azkargorta ha fallecido a los 72 años de edad en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), donde residía desde hace muchos años y lugar de su pareja. Hace varios años que el vasco sufría un problema cardíaco que ahora ha terminado con su vida.

Histórico seleccionador de Bolivia, combinado con el que estuvo presente en el Mundial de Estados Unidos'94, Xabier Azkargorta llevaba décadas viviendo lejos de España, llegando a entrenar en otros países como Chile, México y Japón antes de terminar su carrera en los banquillos en Bolivia.

🇧🇴😭 #Bolivia llora la muerte del DT Xabier Azkargorta: los emotivos posteos de despedida de ex presidentes, clubes de fútbol y personalidades https://t.co/XSGSMz8uKJ — Todo Fútbol⭐⭐⭐ (@TodoFutbolcomar) November 14, 2025

Se despide otro de los clásicos entrenadores de los 80 y 90 que acudían con frecuencia al banquillo visitante del Estadio Carranza.

Descanse en paz.