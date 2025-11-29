Movistar+ y DAZN se quedan con LaLiga hasta el año 2032

Ya se conoce en qué canales se podrán seguir los encuentros ligueros las próximas temporada. LaLiga concluyó este viernes el proceso de comercialización de los derechos de LaLiga en España para el ciclo 2027/2028-2031/2032.

Movistar+ y DAZN se han adjudicado los derechos televisivos domésticos de LaLiga en un concurso que eleva los ingresos de la competición hasta más de 5.250 millones de euros, únicamente por el paquete residencial, lo que supone un incremento respecto al ciclo anterior.

El acuerdo global para el mercado nacional, que incluye también los derechos para establecimientos hosteleros, LaLiga Hypermotion, emisiones en abierto y resúmenes, alcanzará aproximadamente 6.135 millones de euros a lo largo de las cinco temporadas. La cifra implica un crecimiento cercano al 9% en comparación con el ciclo previo. 650 millones en HORECA, 175 millones de LaLiga Hypermotion y 60 millones correspondientes a derechos en abierto y resúmenes de encuentros entre los que se encuentran, por ahora, los del Cádiz CF.

De esta manera el modelo de emisión se mantendrá sin cambios relevantes: cada operador retransmitirá cinco encuentro por jornada, preservando una fórmula que LaLiga considera consolidada desde su implantación en el año 2022. Asimismo la continuidad de este esquema garantiza estabilidad tanto a clubes como a operadores en un escenario audiovisual cada vez más competitivo.

Con esta adjudicación, LaLiga asegura un marco económico sólido para los próximos cinco años y refuerza su capacidad para competir en un mercado global marcado por el crecimiento de nuevas plataformas y la búsqueda de modelos sostenibles de suscripción.

La satisfacción de Javier Tebas

«Haber asegurado un crecimiento en conjunto de un 9%, que supone más de 500 millones que el ciclo anterior en un contexto nacional e internacional complejo, es una excelente noticia para la sostenibilidad económica de nuestros clubes y para el futuro del fútbol profesional español, que obtendrá un ingreso por los derechos domésticos superior a los 6.135 millones de euros», expresó Javier Tebas, presidente de LaLiga.

Javier Tebas, presidente de LaLiga. EFE

«En un momento en el que muchas ligas están perdiendo valor, que LaLiga siga creciendo y alcance máximos históricos es especialmente relevante. Este resultado refleja la solidez de nuestro producto y la confianza de los operadores, impulsada en gran medida por nuestra lucha decidida contra la piratería, que ha permitido aumentar el número de usuarios de los operadores, y por el esfuerzo de los clubes en la mejora continua de los contenidos audiovisuales, ofreciendo la mejor experiencia posible al aficionado», agregó.