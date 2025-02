Martín Presa recuerda el Cádiz - Elche de hace dos años, tras el gol anulado al Rayo ante el Barça

Hace más de dos años que ocurrió. Un gol de Ezequiel Ponce daba el empate al Elche en Cádiz (1-1) y provocaba la reacción del club gaditano. Su presidente Manuel Vizcaíno pidió la impugnación del partido justo en ese minuto 81, cuando el Elche empataba el encuentro. Reclamaba repetir la cita desde ese momento, con 1-0 a favor del Cádiz CF.

Vizcaíno, que ya había enviado cartas a Luis Rubiales (entonces presidente de la Real Federación Española de Fútbol -RFEF-) para que arreglara el VAR, no se mordía la lengua. «Nada, el señor Rubiales nos debe unos pocos de puntos. Menos Supercopas en Arabia y más dedicarse a lo que tiene que hacer, que es arreglar el VAR». Y apostillaba: «El VAR es una magnífica herramienta muy mal utilizada».

«No puede tildarse de un mero error humano, sino de un grave y manifiesto error técnico arbitral», aseguraba el presidente del Cádiz CF. Asimismo apuntaba: «Está motivado por la actuación negligente y no excusable de los árbitros de la Sala VOR».

Al final no consiguió el Cádiz CF su objetivo en los despachos, pero el equipo gaditano consiguió la permanencia en Primera en la última jornada. Precisamente fue en Elche ante un adversario ya descendido a LaLiga Hypermotion.

Fuera de juego posicional

Este lunes por la noche, a la finalización del Barça - Rayo Vallecano, esa famosa jugada del Cádiz - Elche de la temporada 2022/2023 entró de nuevo en escena. Y así fue porque Raúl Martín Presa, presidente rayista, la puso como ejemplo en 'El Partidazo' de la Cadena COPE para explicar la acción del gol anulado al Rayo Vallecano en Montjuic.

«El gol anulado al Rayo Vallecano es gol. Es un fuera de juego posicional, donde Nteka está dentro y sale, aunque tropiece, y De Frutos va entrando. Es la típica jugada de fuera de juego posicional. Es una opinión personal y puedo estar equivocado. No quiero generar polémica, pero es mi criterio con sinceridad», señalaba.

Y recordaba: «En el campo nos ha sorprendido. Con el VAR puede ser una acción similar a la de aquel Cádiz - Elche que perjudica al Cádiz CF hace dos temporadas».

Asimismo, Martín Presa apuntaba: «Hemos estado a punto de puntuar en el campo del equipo que, para mí, ahora mismos está más en forma de toda Europa. Sales un poco decepcionado, pues llevábamos tiempo sin caer derrotados, pero damos la enhorabuena al Barcelona por ganar el encuentro y por el liderato».

«Estoy a favor del VAR»

Sobre el VAR indicaba: «Estoy a favor del VAR, pero entiendo que tiene que entrar en todas las jugadas. En el primer penalti de Héctor Fort a Mumin, por ejemplo. Ahí tiene opciones de hacer gol». Y añadía: «En la jugada del penalti a favor del Barça, la jugada es intrascendente y el balón está despejado. Es una jugada pasada. De esta manera, los otros dos agarrones son incluso más penaltis que ese otro».

«No sabemos los criterios para entrar en unas jugadas y no entrar en otras. Es un desconocimiento de la legislación, yo no tengo duda la profesionalidad de los árbitros. Creo y pienso que lo hacen de la mejor forma y que quieren superarse y buscar la perfección, pero no han estado acertados en algunas acciones», puntualizaba.

E iba más allá: «Respeto mucho al estamento arbitral, pero pongo ejemplos. En El Sadar traban a Budimir cuando ya disparó y pitaron penalti. La misma jugada tuvo lugar en el área del Barça con Álvaro García, que para mí es calcada, y no se entra»

«Repito, no conocemos los criterios que se están utilizando. El árbitro es el juez y puede equivocarse, Dios me libre. Es un tema legislativo, no de árbitros. Creo que tenemos los mejores árbitros de Europa y del mundo», concluía Martín Presa.

Eso sí, antes de marcharse dejaba un recado: «No vamos a hacer comunicados. Lo mismo que le pasó al Real Madrid en Cornellá, lo sufrimos nosotros en Sevilla la temporada pasada. Perdimos y no hicimos comunicados. Esto es fútbol».