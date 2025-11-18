Manolo Vizcaíno y su experiencia como maratoniano: «Lo dejé en Dublín, me puse como Las Grecas»

No hace tanto Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz CF, fue un gran aficionado a correr y hacer maratones, nada más y nada menos. Una pasión que el máximo dirigente cadista ha hecho suya durante muchos años de su vida en los que tuvo la oportunidad de correr, entre otras pruebas, una de las maratones de mayor prestigio mundial, la de Nueva York.

Y es que el dirigente cadista ha desvelado su pasión por el 'running' junto a uno de los grandes atletas que ha parido España como Chema Martínez. Una conversación previa a la emisión de El Partidazo de COPE de Juanma Castaño en El Puerto de Santa María sirvió para que durante el programa el propio Vizcaíno hablara de su experiencia como 'runner' que le llevó a correr por muchos lugres del planeta.

En plena sinceridad, Vizcaíno lo dejaba claro: «Yo corría solo para poder comer, para no engordar. Cuando te metes en este mundo te vuelves loco porque haces amistades para toda la vida y es muy bonito. La única lesión que tuve fue de menisco, me operé y estuve 20 días sin correr y en ese tiempo aprendí a nadar. Me recuperé y pude ir a correr en Nueva York», manifestaba.

El presidente hablaba de su experiencia en la maratón estadounidense. «Fui a correr la maratón de Nueva York que se suspendió por el huracán. Corrimos unos 33 kilómetros antes de suspenderla. Eso fue en 2011 y en 2013 lo dejé en Dublín».

Cuestionado por lo que pasó en la capital de Irlanda para que dejara de ser maratoniano, Vizcaíno contaba lo que ocurrió, despertando las risas lógicas de los presentes en el Teatro Pedro Muñoz Seca de El Puerto.

«A las maratones íbamos a correr unos cuantos y otros como acompañantes. En Dublín me equivoqué. El día antes en el Temple Bar se me fue la olla. Me puse como Las Grecas«, señalaba con sinceridad el presidente cadista haciendo uso de una expresión muy andaluza y reveladora cuando uno tiene una cuantas copitas de más.

Vizcaíno reconocía que «al final corrí pero en el kilómetro 21 comprobé que la cosa iba mal. Me paré, soy muy bruto y ya vi que no podía». Vizcaíno explica que «en Dublín las madres van con bolsas de gominolas y yo durante la prueba me podría haber comido como treinta bolsas. Al final la acabé andando y corriendo en 4 horas y 45 minutos. Y ahí lo dejé. Me mató que fuimos tres personas a correr y otras 25 de cachondeo», señalaba entre risas.