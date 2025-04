Sevilla - Cádiz; resumen, resultado y goles (1-1)

El Cádiz quiere hacer el más difícil todavía ganando en un campo en el que nunca lo ha hecho y ante un Sevilla que ha hecho de su estadio un auténtico fortín. Los amarillos llegan tras caer ante el Athletic Club, mientras que el Sevilla lo hace tras una victoria frente al Levante en su estadio.

Sigue todo lo que pase en el Sevilla - Cádiz , con la previa, el partido y todas las reacciones aquí, en Canal Amarillo.

Once del Cádiz con varias novedades. Salen Fali, Jonsson, José Mari, Álex, Sobrino y Lucas Pérez de inicio

Once del Cádiz: Conan, Akapo, Luis Hernández, Fali, Espino, Jonsson, José Mari, Sobrino, Alejo, Álex y Lucas Pérez

Once del Sevilla: Bono - Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña - Jordán, Rakitic, Papu Gómez - Lamela, Ocampos, En-Nesyri.

Centro de Akapo al que no llega Sobrino!!!

No termina de materializar en ocasiones las jugadas arriba del Cádiz