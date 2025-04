Paco López: «Nos ha faltado claridad en los últimos metros»

El técnico del Levante, Paco López, comenzaba pensando ya en el encuentro de la siguiente jornada, donde vuelve a su estadio para intentar volver a la senda de la victoria. «A partir de mañana hay que pensar en el viernes para darle continuidad a la buena racha en nuestro campo», dijo recordando la remontada al Eibar de la pasada jornada en su propio estadio.

Sobre el encuentro en Carranza dice que iban desde el princpio «a por los tres puntos porque entendíamos que era un partido que nos podía dar esa tranquilidad en cuanto a las sensaciones que está dando el equipo y seguir ampliando la ventaja con los de abajo. No ha podido ser, pero lo más importante es que el equipo lo intenta, tiene personalidad y demuestra su ADN sea el rival que sea». Tras las tablas frente al Cádiz CF, la distancia respecto a los gaditanos sigue siendo de dos puntos.

Sobre el once de Cervera explicaba que «es un rival que es difícil generarle ocasiones y el equipo ha encontrado los espacios por dentro. Nos ha faltado tener claridad en los últimos metros».

El Levante sigue sin ganar fuera de su feudo , algo que argumenta López.. «No es fácil analizar por qué a un equipo le cuesta tanto ganar fuera de casa. Yo digo que ganar en Primera División es difícil, fuera de casa y en casa. Todos los equipos lo tienen muy difícil del octavo o noveno hacia abajo. Si tuviésemos regularidad estaríamos entre los seis primeros».

Y es que para el entrenador granota a su equipo le está «faltando muy poquito y no es fácil encontrar el motivo. Hoy lo ha intentado y lo ha buscado, pero cuando no nos falta una cosa nos falta otra. Todos queremos sacar tres puntos fuera de casa, aunque a ver si mantenemos la racha en nuestro campo, aunque no es fácil lo que estamos consiguiendo».

El empate le deja en mitad de la tabla, algo por lo que no se pueden relajar «Aquí no hay tranquilidad. Queda mucho camino que recorrer y estamos ahí metidos muchos equipos. Lo que hay que hacer es insistir y poner el foco en el trabajo, y entender que cada partido es nuestro partido. Ahora nos toca remar el viernes y tratar de seguir sumando».