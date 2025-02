Otro juicio para el Cádiz CF y Vizcaíno

Si es por quitarle presión a su equipo, Manuel Vizcaíno lo está bordando porque se la está llevando toda él a los tribunales. Después de que el pasado domingo CANAL AMARILLO adelantara en exclusiva que los caminos de Cervera y el Cádiz CF se volverán a encontrar aunque con un juez por delante, estos días se ha conocido también que el juicio con su entrenador no será el único que el presidente del Cádiz CF tenga que preparar con sus abogados. Aunque este caso el oponente está ya muy visto ya que es Sinergy, la sociedad mercantil a la que Antonio Muñoz le vendió el paquete de acciones estando el club en Segunda B y siendo el italiano Alessandro Gaucci el máximo exponente de un proyecto que casi acaba en Tercera de no ser por la aparición de Locos por el Balón, que se hizo con el Cádiz CF tras una subasta que la justicia definiera como ilegal.

Pues bien, en los últmos días la mercantil británica Sinergy HG Limited ha presentado una denuncia contra el presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, los consejeros Jorge Cobo y Martín José García Marichal, y la empresa Locos por el Balón, por presunta falsedad documental y falso testimonio, abriéndose las correspondientes diligencias por parte del Juzgado de Instrucción Número 3 de Cádiz. De hecho, dicho juzgado, ha citado a declarar el próximo 29 de marzo en calidad de investigados a todas las partes, es decir, Vizcaíno, Cobos, García y Marichal y Locos por el Balón. Además también la responsable financiera del Cádiz CF y Sinergy como denunciante.

Un viejo conocido para la afición cadista, el abogado granadino Enrique Rodríguez Zarza, vuelve a ser el azote de Vizcaíno en su gestión en el Cádiz CF ya que el representante de Sinergy acusa al presidente del Cádiz CF de manipular las pruebas y de mentir sobre varios hechos delictivos que habría cometido ejerciendo su poder en el Cádiz CF.

En un auto al que ha tenido acceso CANAL AMARILLO con fecha 11 de marzo consta que «los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal».

Los hechos se remontan tras la denuncia interpuesta por Zarza el pasado mes de febrero, donde el letrado acusa a Vizcaín de mentir además de manipular pruebas.

En su denuncia, Sinergy recuerda que todo viene originado de una demanda anterior de impugnación de acuerdos sociales del Cádiz CF, club que hace una estimación no real a juicio del abogado de los italianos. Y es que, en la denuncia se puede leer que la contabilidad del Cádiz CF en los años 2014 y 2015 «no reflejaba la imagen fiel del club y se habían adoptado acuerdos sociales de ampliación de capital que contemplaban la compensación de créditos por acciones del club que no deberían de haberse admitido al no estar válidamente constituido el accionariado y el Consejo de Administración del Cádiz. Dicha demanda estaba basada en que dichos créditos eran falsos y que no eran líquidos, vencidos y exigibles en el momento de llevarse a cabo dichos acuerdos».

En la misma línea, Sinergy sostiene que en aquella demanda, se puso en cuestión en cuestión la veracidad de unos derechos de crédito presentados por la sociedad Locos por el Balón frente al Cádiz CF, y más concretamente se cuestionaba la realidad de un crédito por importe de 298.698,20 euros que la mercantil Locos por el Balón decía ostentar frente al Cádiz CF en virtud de unas supuestas cesiones de crédito que dicha sociedad habría obtenido por pagos hechos a futbolistas del Cádiz CF».

La defensa de Sinergy plantea que el Cádiz CF «no tenía obligaciones de pago frente a Locos por el Balón líquidos, vencidos y exigibles ante la ausencia de contratos de préstamo documentados y liquidados entre ambas empresas y que por tanto, todos los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración del Cádiz CF basados en dicha contabilidad 'falsa' debían ser anulados».

En los engaños de Vizcaíno en los que ha caído el presidente del Cádiz CF según la versión de Sinergy aparece un apartado en el procedimiento de la anterior demanda, sita en el Juzgado de lo Mercantil 2, donde el club «aportó una serie de documentos de pago y cesiones de crédito cuya suma total ascendía a la cantidad de 244.448,20 euros», según Sinergy. Asimismo, se recuerda que Vizcaíno presentó detalladamente los justificantes de pago, algo que Sinergy intenta desenmascarar al vertir que esos justificantes no eran ni precisos ni reales y que incluso muchos de ellos traspapeló él mismo mandatario cadista.

Esa comparecencia de Vizcaíno fue ratificada por Cobos y Martín José García Maricha l, algo de lo que duda Sinergy y que ahora un juzgado determinará.

Finalmente, y para reforzar su defensa, Sinergy saca a colación otro procedimiento abierto en Sevilla contra Locos por el Balón , al que la UDEF le solicita justificantes de créditos con el Cádiz CF. En este sentido, Zarza cree que LxB «no solo no ha aportado ningún documento de préstamo con el Cádiz CF, sino que además ha aportado un informe de fecha 17 de noviembre de 2021 con una serie de documentos de pagos a jugadores y futbolistas del Cádiz CF, que de los 298.698,20 euros declarados como vencidos, líquidos y exigibles existen más de 58.000 euros de los que no existe justificante de pago ni cesión de crédito alguna en favor de Locos por el Balón frente al Cádiz CF».