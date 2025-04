LaLiga sin pruebas ante Juan Cala asegura que «no hay insulto racista a Diakhaby»

Juan Cala no insultó a Diakhaby. LaLiga no ha encontrado pruebas de que el jugador cadista llamase «negro de mierda» a Diakhaby el pasado domingo durante el partido Cádiz - Valencia . La patronal que dirige Javier Tebas había encargado un informe a una empresa independiente para que realizara el peritaje de lectura de labios del central lebrijano . Las pruebas indican que no se produjo un insulto racista en el lance del juego que se llegó a la media hora de partido.

El programa El Partidazo de Cope adelantaba la noticia en redes sociales en la noche de este jueves. E indicaba que este viernes LaLiga enviará el informe al Gobierno y será entonces cuando se haga público.

El presidente de LaLiga ya dejó claro a lo largo de la mañana que pronto habría novedades. Y así ha sido. Tebas descartaba ya que Cala fuera el autor de los insultos que aparecen en un audio publicado por un medio de comunicación valenciano. «El audio que ha salido es un minuto y medio después de la jugada y no es Cala. Es alguien que le está diciendo a un grupo de jugadores lo que se ha dicho pero no es Cala, eso está claro».

En cuanto a las expresiones pronunciadas por Cala, el informe apunta que fueron las siguientes: «mierda» (pero no a Diakhaby), «déjame en paz» y «perdona no te cabrees». En ningún caso aparece la palabra «negro» ni la expresión «negro de mierda».

Aún queda abierto el expediente extraordinario por parte del Comité de Competición, a raíz de la denuncia presentada por el Valencia y siguiendo las indicaciones del árbitro del partido, que reflejó en el acta la acusación de Diakhaby. Esta vía administrativa, puede prolongarse durante un més, ya que primero deberá nombrarse un juez instructor del caso que en teoría debe llamar a declarar a las partes implicadas.