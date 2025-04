Irene Aguiar llama a la prudencia en el caso Juan Cala: «Puede ser un malentendido»

El conflicto entre Juan Cala y Diakhaby continúa generando mucha polémica, especialmente en las redes sociales. Son muchos los que han condenado ya al jugador del Cádiz CF, pese a no tener pruebas de que haya insultado al futbolista francés del Valencia. Incluso, desde el Gobierno de España, los ministerios de Derechos Sociales e Igualdad han señalado como culpable al jugador cadista, sin tener nada confirmado, instndo a LaLiga y a la RFEF a que tomen cartas en el asunto.

Irene Aguiar , experta en derecho deportivo y asesora jurídica ha abordado este asunto en su perfil de Twitter, llamando a la prudencia a la hora de dictar sentencia al asunto. «Y esto no implica en ningún momento dudar de la palabra de Diakhaby. Yo le creo, no tengo por qué no hacerlo. Él cuenta su verdad. Tampoco tengo por qué no creer a Cala» , especifica.

Aguiar hace una comparativa con un reciente caso en el que el árbitro Coltescu fue acusado de racismo durante el partido PSG-Basaksehir, y finalmente fue absuelto por la UEFA. «Para los que consideran como imposible la posibilidad de que lo de Cala y Diakhaby no haya sido más que un malentendido, quisiera recordarles el reciente caso».

Lo cierto es que esta experta en derecho deportivo cree que lo más pruedente es esperar. «En la investigación se analizarán los audios y los videos. Y, si se logra escuchar lo que se dijo, si efectivamente fue un insulto racista, se le sancionará por ello».