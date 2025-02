Cervera lee su libro, pero esta vez para todos

La doctrina del 'cerverismo' tiene sus capítulos y dentro de ellos hasta sus vueltas de tuerca. Al entrenador del Cádiz no es la primera vez que se le presentan problemas. Va para seis años en el cargo y siempre ha respondido de la mejor manera posible en busca de los resultados. Sin salirse nunca de lo que es su seña de identidad, no es menos cierto que cada vez que se ha encontrado obstáculos para sumar puntos se ha decidido por ser más ambicioso de lo normal. Álvaro Cervera le da margen de vez en cuando al juego combinativo aunque no ha sido hasta la fecha que se lo ha creído. Esta vez ha sacado eol libro, pero no para mostrarlo para apercibir a los incrédulos sino para leerlo en alto y repasar una nueva matización que él está escribiendo. Esta vez, a diferencia de otros años, no ha habido regañina al entorno, ese que le convencía de vez en cuando para jugar a otra cosa, no, esta vez Cervera se ha centrado en el centro del corro y ha repasado una lección que él es el primero en quererse saber. Lo hizo en Getafe , donde no encendió la mecha para apabullar a una defensa de chiste que ni saltaba en los goles del equipo madrileño. Para nada. Cervera, lejos de su crítica habitual tras un mal partido, hizo piña con los suyos y además, autocrítica, mucha autocrítica.

«No es el peor partido, hemos sido mucho mejores que ellos en la primera parte y en la segunda, creyendo yo que podíamos remontar, me equivoco completamente en los cambios. Estoy decepcionado pero de estas cosas en vez de una losa hay que corregir y aprender . En el descanso íbamos perdiendo con cosas que no le pueden pasar a un equipo de Primera pero creía que podíamos empatar en la segunda y cambiar la dinámica pero me he equivocado totalmente», valoró de entradas el entrenador cadista.

Una vez repasado los tres primeros goles encajados, Cervera puso la lupa en el método, ese que da para tantos y tantos debates. «A lo mejor no tenemos que jugar tan bien en la primera parte. Jugar bien para no marcar no vale». Fue ahí donde volvió a desempolvar el libro que otras veces ha encontrado para recordar a su parroquia que en cuanto su equipo intenta hacer otras cosas que no las tiene trabajadas o en las que no cree y en las que no es mejor que el rival jugando de esa determinada manera es cuando vienen los tropiezos. Y llegan. Como en Getafe este pasado domingo y como en otras ocasiones en las que tras la derrota de su equipo ha levantado la cara ante los medios y les ha enviado un mensaje que sonaba así: 'Ahí tenéis lo que queríais y aquí tenéis el resultado. Se pueda jugar mejor y se tiene más el balón. Los partidos son más vistosos, pero de esta manera nos vamos al cajón'.

Sin embargo, en esta ocasión, Cervera no ha sido tan paternalits como en otras ocasiones y no la sido por una sencilla razón. Él es el primero que su equipo debe hacer mucho más que en otros años si quiere permanecer en Primera. Aunque el discurso volvía a parecerse al de otros años. «A lo mejor tenemos que jugar de otra manera para que no nos marquen y eso que hemos hecho una buena primera parte. Cuando lo intentamos, jugar bien, nos marcan», volvía a insistir.

Queda unos pocos de días para el siguiente encuentro que será ante el vigente campeón, un Atlético que sin duda vendrá a por la victoria a Carranza y ante el que el Cádiz CF no tendrá ningún reparo en defenderse con uñas y dientes. Sin embargo, Cervera asegura que la derrota en Getafe deja muchas concusiones para seguir intentando ser ese equipo más agresivo en casa. «Hay que aprender de muchas cosas y muchas situaciones. Yo de esto sacaré mis conclusiones y tiraré adelante. Creo que hasta el descanso nos ha salido lo que queríamos pero no hemos marcado y sí nos han marcado. En la segunda parte sin hacer lo que queríamos nos han marcado tres. La diferencia es que ni haciendo lo que quieres marcamos».

La diferencia con otras temporadas parecen marcadas. De hecho, y ante un Getafe de Quique Sánchez Florez que se sabóia presentaría guerra en el centro del campo, Cervera siguió insistiendo en la misma idea que comenzó ante el Aláves y prosiguió ante Villarreal, Mallorca y Athletic , es decir, con un centro del campo que porponía con Álex al frente del mismo pero sin la presencia de Jonsson, que no entraba en la lista por problemsa físicos. Su remcabio bien pudo ser Fali, pero el técnico del Cádiz CF se decantó por Tomy Alarcón, que parece estar perdiéndose en su encuentro como futbolista creador o de contención.