Cervera baraja opciones de cara al Nou Camp

No pasa por un buen momento Lozano.

Cervera sabe que, con lo que tiene, no le llega la manta ni a los pies ni a la cabeza. Tiene en lo alto un serio problema al que ha prometido -tras su derrota sin paliativos ante el Athletic- ponerle remedio como máximo responsable de una plantilla con la que está contento y satisfecho según sus propias palabras. Esté o no en su papel, lo ha dicho, y como tal, no debe servirle de excusa de cara a un momento por el que pasa un equipo que fue a un mercado de invierno como el que va a comprar un coche de ocasión con un Ferrari y un Mini en el garaje.

El caso es que si ante el Atlético de Madrid, el Cádiz CF dio una imagen potable , sobre todo en ataque y con el uso de fútbol directo con Saponjic y Negredo arriba, llegaron los enfrentamientos ante los dos equipos vascos y el chaparrón aún ha dejado agua en la conciencia de un equipo que necesita, más que puntos, confianza.

Y en esas está Cervera, que como es lógico anda mucho más preocupado por las groseras grietas que se le han abierto en su antaño infranqueable muralla que en hacer cambios en un ataque donde desde hace ya varias jornadas no da noticias positivas salvando esa media hora en la que se encerró a todo un Atlético con un método alejado del principal.

El Cádiz CF está mal . Y lo está en prácticamente en todas sus líneas. Y sin el prácticamente. La portería genera dudas. La defensa, más aún. El centro del campo es un trastero. Las bandas no funcionan y la delantera está desasistida. El cuadro es dantesco.

Y para colmo de males este domingo toca visitar al FC Barcelona, que aunque fue vapuleado el martes pasado por el PSG y Mbappe , tendrá ganas de resarcirse con un Cádiz CF que en la ida le sacó los colores con la victoria 2-1 en Carranza.

El Barça es el Barca igual que su defensa es su defensa. Y en estos momentos, Cervera cavila hacer cositas, jugársela, experimentar desde un sentido y, quien sabe, pensar en que es posible volver a reactivar la moral de su equipo con otra victoria histórica como las que consiguieron en la ida.

Son horas bajas en ambas escuadras, pero el Cádiz CF, si cree aún, debe trabajar en dar la sorpresa ante un Barcelona que sigue teniendo un ataque con el que muchos consideran el mejor del mundo pero con una defensa muy endeble. Y es ahí donde debe buscar las cosquillas los de Cervera, que medita hacer cambios en su vanguardia.

Los buenos minutos de Saponjic y Negredo ante el Atlético lo considera el técnico como una opción, si bien jugarle de tú a tú al Barça desde el primer momento no es lo más inteligente que pueda hacer un equipo muy justito de efectivos. Por eso mismo, es de esperar que Negredo y la rapidez del Choco Lozano vuelvan a ser la esperanza amarilla, aunque sí que puede haber cambios tanto en el centro del campo como en las bandas.

Salvi y Perea, como el equipo en su conjunto, llevan desaparecidos varias jornadas , por lo que la inclusión en un escenario de primera magnitud como el Nou Camp es el mejor acicate para motivar a dos jugadores que se sientes suplentes olvidados pero que en determinados momentos de esta temporada han llegado a aportar su granito de arena. Se trata de Pombo y Alejo. El primero fue el más destacado en las ds primeras jornadas y llegó a desbancar a Perea de la banda zurda. Y el segundo es Alejo, un jugador decepcionante pero que desde el banquillo ha llegado a activar por momentos a un ataque que ahora más que nunca necesita nervio.