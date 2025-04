Thuram: «Llamar a un negro 'negro' no es racismo, es algo cultural»

La acusación de Diakhaby sobre Juan Cala continúa generando debate sobre si existe racismo en el fútbol . El propio cadista aseguró en su rueda de prensa que no hay casos de xenofobia en la liga española. Ya son varios los jugadores y exfutbolistas que han dado su opinión sobre si existen casos de xenofobia en el deporte rey en España.

El último en incorporarse al debate es Lilian Thuram . El exjugador francés cree necesario posicionarse: «En el tema del racismo hay personas que están en cierta neutralidad cuando la neutralidad no existe . Si no denuncias el racismo quiere decir que mantienes a la sociedad como está y lo aceptas», explicó.

Thuram participaba de manera 'online', en un seminario organizado por el Ayuntamiento de Bilbao, llamado 'Prevenir el racismo en el deporte/Promover la inclusión desde el deporte'. El francés asegura que en España «llamar a un negro 'negro' no es racismo, es algo cultural». Además incide en que «lo interesante es que las mismas personas no dicen 'eh blanco'. Las personas que deben encontrar soluciones no se dan cuentan de que ellos mismos están cargados de prejuicio y no entienden ese prejuicio porque es cultural».

Considera que « la mayor parte de los jugadores y los dirigentes me decían 'no pasa nada, no es grave '. No se daban cuenta de que participaban en que las cosas no cambiaran. Por eso las cosas no cambian. Porque la gente que debería luchar para acabar con el racismo tienen el prejuicio de que no pasa nada y no es grave».