Vizcaíno: «Desgraciadamente no habrá un gratis total»

Manuel Vizcaíno ha sido el protagonista de la tertulia anual que Deportes Cope realiza a final de temporada en el restaurante El Timón de Roche, donde el sevillano con sangre gaditana -como ha dicho- ha echado raíces desde hace 55 años porque «desde los seis meses ya estaba pisando Cádiz».

Se encuentra en un momento «ajetreado pero ilusionante». Y tiene suerte porque disfruta de su trabajo «aunque falte la tensión de los resultados y esa vorágine que tanto nos gusta. Me pagan por mi hobby y disfruto muchísimo». Dos millones de euros por temporada para ser exactos. Eso si, a repartir entre tres.

Sobre la campaña de socios, adelantó que «los que pagaron, pagado está y se les decontará obviamente. Eso es de cajón». Eso sí, el sevillano desanimó a los más optimistas que pensaban aún ir gratis este año debido a que el coronavirus se cargó la promesa de Vizcaíno en caso de ascenso. «Desgraciadamente lo del gratis total no ha podido ser; pero por supuesto que tendremos una consideración con ellos, sobre todo con los que vienen de lejos. Seguro que se sentirán unos privilegiados cuando conozcan la campaña», tranquilizó.

En la misma línea, Vizcaíno tiene «muy claro el ambiente que queremos en el estadio».

Trofeo femenino sin el Cádiz CF

Vizcaíno confirmó el Trofeo 2020 con el Atlético de Madrid y otro femenino que el club está trabajando «junto al Ayuntamiento» aunque sin participar el Cádiz CF. «Seguimos creyendo en el Trofeo de los trofeos de verano. El Cádiz CF femenino no jugará este Trofeo a pesar de que sigue creciendo e intentaremos este año darle un paso adelante, pero todo a su tiempo». Eso sím destacó que «habrá un guiño para esas niñas aunque no jueguen el Trofeo. El club sigue apostando por el fútbol femenino», dice de un equipo que aún no está al nivel de los clubes que vendrán a Carranza.

Al igual que con Garrido, Vizcaíno se mostró comprensivo con José Mari, que como el vasco tiene aún un año por delante. «José Mari va a ser lo que él quiera. Es uno de los patters de la familia y decidirá su futuro»

No esquivó la polémica y se enfangó para defender las polémicas palabras del roteño en Granada y tras culminar la permanencia. «Ya os puso en su sitio», dijo preso de su verborrea habitual. Y volvió a su latiguillo aludiendo a lo que José Mari quiso decir. «Lo que él pidió a los periodistas y tertulianos es que fueran periodistas de Primera División y es lo que él quiso decir». Olvida Vizcaíno que los destinatarios de sus achaques fueron los excadistas Abraham Paz y Manolo Pérez , quien por cierto sí puso en su sitio a José Mari con una llamada telefónica en la que quedó aclarado un entuerto originado por el capitán de la banda.

Sigue por bandera con su política cuando le preguntan si hay algún jugador en venta. «Vender vendemos todo, pero no regalamos».

Pasó a hablar de Cervera, entrenador con el que ha pasado de no llevarse apenas a ser casi uña y carne a pesar de sus consabidas palabras que volvió a repetir como se repite el ajo. «Yo siempre me he entendido muy bien con Cervera aunque es una persona con prontos, como yo también los tengo. Todos hemos crecido en estos cinco años. Yo he tomado decisiones en contra de la opinión del entrenador porque así son las cosas en un club», argumentó para explicar que no siempre se pliega al que el cadismo considera un dios.

Siguió elogiando a Cervera, puesto que «es alguien que tiene las ideas muy claras y sabe cómo ganar los partidos y que con el apoyo del club es capaz de transmitir esa filosofía hasta la enfermedad de los jugadores. Lo que esperamos es que se mantenga esa creencia para seguir muchos años en Primera».

No es muy partidario de hacer un fútbol más vistoso si con eso se pierde en efectividad. Eso al menos se deduce de sus manifestaciones cuando recuerda que «lo que se trata es de mantener una línea. Ni él (Cervera) sabe el potencial que tiene. Leer como lee los partidos..., cambiarlos con sólo una decisión, un cambio o una orden táctica. Tenemos a un entrenador increíble en todos los aspectos».

Tiene claro que la imagen de su entrenador está muy por encima de la suya y, al menos de puertas para fuera, vende que le gusta que así sea con un argumento muy fiable. «Yo le dejo el protagonismo a él porque los aficionados quieren saber de entrenadores y jugadores; nosotros sólo somos gestores».

Le valió una pregunta de su entrenador (grabada en antena) para asegurar cómo se ficha en su Cádiz CF. El técnico le preguntó si le hubiera firmado como futbolista, aquel Cervera que vistió los colores del Valencia o el Mallorca y atravesaba las defensas como si no existieran. «Álvaro es de mi edad por poco sé que era un jugador fino y vistoso. Supongamos que pasase el filtro de la dirección deportiva y luego se lo preguntase a él como entrenador; seguramente me contestaría que es 'muy buen jugador, pero para nosotros no sirve. Tú sabrás'. Al final siempre hemos tomado las decisiones por consenso de todos», dice.

Habló de la llegada de Jofre , que echará un cable a la comisión deportiva de Enrique y Jorge Cordero. «Tenemos que seguir creciendo y dentro de ese proceso entra Joaquín Jofre, que maneja muy bien los temas fiscales y que antes en el club antes no había ese cargo y ahora, con él, seremos mejores».

Para el año que viene se pone como objetivo que «haya tres equipos por debajo nuestra a final de Liga, si pueden ser seis mejor, pero lo primero es salvarse».

Por último, sigue a la sombra de Irigoyen, a quien «ni atamos los cordones de las botas todavía. Nos queda un mundo por llegar a la gran época de aquel Cádiz CF».