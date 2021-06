Antonio Valimaña Cádiz Actualizado: 01/06/2021 14:34h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La peña cadista y roteña El Camaleón, una de las más singulares de las que animan al club del Ramón de Carranza, está de enhorabuena. Así es porque dos décadas no se cumplen todos los días. Son 20 años de pasión y amor infinito por el Cádiz CF que quedan plasmados en un referente: el Trofeo Camaleón. O como desde esta peña apuntan: 'El Balón de Oro de la Bahía'.

Una efeméride de este calibre necesitaba un reconocimiento a la altura y así ha sido posible gracias a un vídeo en el que todos los ganadores del Trofeo Camaleón han felicitado a la histórica peña cadista.

Este galardón fue creado por el escultor roteño Miguel Ángel Caballero en el año 2004 y desde entonces han sido varios los jugadores del Cádiz CF en conseguirlo. El último ha ido a parar a las vitrinas de Fali, pero es su compañero Álex Fernández el que lidera la clasificación con dos trofeos.

También una temporada (la de la permanencia en Segunda B en Sanlúcar de Barrameda) quedó desierta la elección del campeón, mientras que dos roteños como Javi Zafra y José Mari, actual capitán del Cádiz CF, cuentan con este reconocimiento unico e inigualable.

La lista de campeones del Trofeo Camaleón es la siguiente. Los vencedores han querido agradecer el gesto de una peña cadista que ha facilitado a CANAL AMARILLO este vídeo de homenaje.

Javi Zafra. Camaleón Honorífico

Javi Zafra es poseedor del Camaleón Honorífico. El roteño lo agradeció en un mensaje enviado a sus paisanos: «Un abrazo a todos los componentes de la peña cadista El Camaleón. Me alegro por mis paisanos al cumplir 20 años y espero que sean muchísimos más. Continuad con esta labor, llevando el cadismo por todas partes. Es un orgullo para mí haber recibido este premio».

Armando (2002/2003)

«Felicito a la peña por su XX Aniversario. Gracias siempre por estar ahí, en todas las categorías, en los momentos buenos y malos. Se agradece que siempre están al pie del cañón», señalaba Armando Ribeiro, un guardameta vasco que dejó huella en el Estadio Ramón de Carranza.

Oli (2003/2004)

Desde Asturias era Oli el que no se olvidaba de la peña cadista de Rota. «Estoy muy orgulloso de formar parte de los premiados. ¡Ese Cadi, Oé!», puntualizaba.

Abraham Paz (2004/2005)

El portuense también recogió en su día el galardón y años después no lo olvida. «Para mí es un honor y un orgullo haber recibido este premio. Han sido 20 años al pie del cañón en los que siempre habéis estado con todos nosotros».

Bezares (2005/2006)

«Tuve la suerte y el honor de tener este trofeo. Os deseo lo mejor, que sean muchos años y que se pueda seguir desplegando ese cadismo», destacaba uno de los jugadores más queridos por el cadismo en las últimas décadas.

Raúl López (2006/2007)

Todo garra y pundonor en el rectángulo de juego, al ahora miembro del cuerpo técnico del Cádiz B no le puede faltar el Trofeo Camaleón. «También para mí es un orgullo de tener este gran trofeo. Tengo un gran vínculo con Rota y un gran cariño al pueblo. Seguid con vuestra entrega y cariño al Cádiz CF. Que se solucione la pandemia y podamos volver a vernos», aseguraba el jerezano.

Gustavo López (2007/2008)

No fue una temporada sencilla, pero Gustavo López dio la cara. Todavía recuerda ese cariño del cadismo y así lo manifiesta, aunque todavía tiene que recoger ese galardón... «Un saludo muy especial para la peña cadista El Camaleón. Es un privilegio que me hayan premiado y algún día recogeré ese premio. Ya estoy en el coche preparado para ir a Cádiz y disfrutar de esa preciosa ciudad en la que tan bien me han tratado».

Dani Fragoso (2008/2009)

«La peña cadista El Camaleón un ejemplo a seguir dentro de las peñas del Cádiz CF. A seguir. Me acuerdo mucho de vosotros», apuntaba un jugador que también un buen recuerdo en tierras gaditanas.

Enrique Ortiz (2009/2010)

El entonces jugador y ahora integrante del organigrama deportivo del Cádiz CF señaló: «Es un honor y un orgullo haber recibido este premio. Felices 20 años y otros 20 más por lo menos».

Cifu (2010/2011)

El lateral felicitó a la peña roteña por una celebración tan significativa: «Feliz XX Aniversario y que cumplan muchos más. Un abrazo». Aunque fueron años duros en Segunda B, Cifu también vivió el cariño de la afición gaditana.

Aulestia (2011/2012)

El guardameta vasco dejó un buen sabor de boca en Segunda B cuando llegó al Cádiz CF y por eso recibió tan preciado galardón.

Sin ganador (2012/2013)

En la temporada 2012/2012, la famosa de la permanencia sobre la bocina en Segunda B en Sanlúcar de Barrameda, fue para olvidar. Por ello el Trofeo Camaleón quedó desierto. No había mucho que celebrar en un club tan histórico.

Airam Cabrera (2013/2014)

El canario fue uno de los delanteros del Cádiz CF en Segunda B y también recibió la distinción de la peña de Rota. «Fui uno de los afortunados con galardón. Lo guardo con mucho cariño en Cádiz, pero ahora estoy en Polonia. Lo recuerdo muchísimo al ser una bonita etapa», señaló.

Garrido (2014/2015)

Ya han pasado años, el Cádiz CF ha dejado de estar en Segunda B para hacer historia en Primera y Garrido sigue siendo partícipe. El centrocampista vasco también se adjudió el Trofeo Camaleón y apunta: «Muchas felicidades. Me hizo mucha ilusión recibir el premio y es un orgullo tener el Camaleón en casita. Os queremos y os necesitamos muchos años. Ojalá podamos contar con vosotros pronto en el campo».

Alberto Cifuentes (2015/2016)

Hace algunos meses que Alberto Cifuentes colgó los guantes. Lo hizo tras debutar en Primera, con el cariño del cadismo. Ahora entrena al Cádiz B. «El Camaleón es una de las peñas más queridas por todos los cadistas. Me ilusionó bastante recibir este trofeo y que se reconociera la labor de un portero. Enhorabuena por los 20 años y que sean 20 más», apostilló.

José Mari (2016/2017)

Siempre es especial ser profeta en tu tierra y eso lo ha conseguido José Mari, el segundo roteño que cuenta con el Trofeo Camaleón tras Javi Zafra. «Felicidades por el vigésimo aniversario de la peña y por el enorme trabajo en todas estas temporada. Es un honor recibirlo de manos de mis paisanos. Además fue en mi primera temporada como cadista en la que jugamos el 'play off' de ascenso a Primera. Un saludo y un abrazo de un camaleón más», puntualizó.

Álex (2017/2018 y 2019/2020)

Álex es el único que ha ganado dos veces este galardón. Todo un éxito y un récord hasta la fecha. Por eso el madrileño agradeció el cariño de la peña cadista El Camaleón: «Es un logro cumplir 20 años y os agradezco todo lo que esta peña hace. Tengo dos premios y es un orgullo y un privilegio para mí. Un fuerte abrazo».

Manu Vallejo (2018/2019)

Fue en la temporada en la que Manu Vallejo asombró a propios y extraños. El chiclanero demostró que la añorada cantera del Cádiz CF estaba de vuelta, triunfó en Segunda y terminó fichando por el Valencia. Motivos más que suficientes para no olvidar su s inicios. «Felicidades por el XX Aniversario de la peña cadista El Camaleón. Es un orgullo y un privilegio recibir este premio que guardo en casa con mucho cariño. Que sean muchos más los años que esta peña acompañe al Cádiz CF. Es un referente en la provincia de Cádiz», recalcó.

Fali (2020/2021)

Y finalmente Fali. El Titán de la Bahía se ha proclamado campeón de la última edición del Trofeo Camaleón, ya con el Cádiz CF en Primera. Su respuesta fue clara y emotiva: «Felicidades a la peña cadista El Camaleón. Es un orgullo ganar este trofeo. Un abrazo grande».