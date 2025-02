Recuerdos de un día para la historia, un ascenso inolvidable

Aquel 5 de junio de 1977 no es una fecha más en historia del Cádiz CF. El comienzo del sexto mes de aquel año dio lugar al que puede ser el ascenso más importante en los más de 110 años de vida del club gaditano. El hecho de ser el primero es sin duda la primera piedra para agrandar la historia. La primera vez siempre será eterna. La primera vez será imborrable.

Hasta aquel día, el club gaditano había militado en Tercera y Segunda División, no había Segunda B por entonces. Era un equipo ascensor que sí había tenido una cierta estabilidad por momentos en la categoría de plata pero que aún ansiaba jugar en la máxima categoría. De hecho, el Cádiz comenzó a jugar el Trofeo Carranza, el Trofeo de los Trofeos, cuando llegó a ascender a Primera, pues se condieraba que hasta entonces no tenía nivel para tan brillante cartel que por entonces tenía el torneo gaditano.

En aquel verano de 1977, con el Cádiz ya en Primera, el cartel del XXIII Trofeo Carranza lo formaron Atlético de Madrid, Inter de Milán, Vasco de Gama, y por primera vez el Cádiz CF.

Pero antes de aquel verano, la época estival arrancaba con aquel 2-0 al Terrasa en Carranza que supuso ascender a Primera como subcampeón. El ascenso de la temporada 1976-77 fue algo más que subir por primera vez a la elite del fútbol español para enfrentarse a los más grandes de este país. Aquella hazaña fue el reconocimiento a tantos jugadores, entrenadores y directivos cadistas que se quedaron en el intento . Esa temporada fue el inicio de una época gloriosa en el Cádiz CF, una de las mejores de su historia. Desde entonces y hasta 1993, el equipo amarillo estuvo entre Primera y Segunda División, logrando en la segunda parte de los ochenta su asentamiento en la máxima categoría.

Manuel de Diego era presidente tras ganar las elecciones a Márquez Veiga y la apuesta del nuevo dirigente fue entregar el equipo a Enrique Mateos, el entrenador elegido para la ocasión. Mateos apenas contaba con experiencia en los banquillos, salvo algunas incursiones en conjuntos modestos, a pesar de su trayectoria como futbolista profesional en el Real Madrid. Pero el preparador elegido supo rodearse de un equipo equilibrado que acabó por darle la mayor de las alegrías.

Carvallo, Ibáñez, Mané, Quino, Ramón Blanco, Rosado, Santamaría, Urruchurtu y Villalba fueron, con diferencia, los futbolistas más utilizados por el técnico, quien, además, encontró en canteranos como Rosado, Escobar y Botubot pilares para pensar en un futuro prometedor.

Momentos de aquel junio del 77

Pero aquel 5 de junio de 1977 es muy especial para dos cadistas que tienen esa fecha ligada a sus vidas de manera eterna. Ese día, el Cádiz CF ascendió por primera vez a Primera División, mientras que el periodista gaditano Álvaro Geneiro nacía no muy lejos del Estadio Ramón de Carranza, y José Manuel Ramos 'Pichili' cumplía 12 años de edad.

Ambos recuerdan para Canal Amarillo que supone esa fecha para ambos, su cumpleaños siempre ligado a la historia del Cádiz CF.

"Mi padre se fue a ver el partido mientras mi madre había dado a luz horas antes en el hospital", explica Álvaro Geneiro que hoy sopla las mismas velas que años cumple aquel histórico ascenso. El conocido periodista recuerda que "mis padres siempre han hablado mucho de aquel día, como es lógico porque fue cuando nací, pero también por el ascenso del Cádiz. Fue un día de fiesta en la ciudad que mi padre quiso incluso grabar con su cámara. En vez de grabar el nacimiento de su hijo, a mí, se fue a grabar algo del partido del Cádiz" , explica entre risas.

No nacía ese día pues ya era un niño más o menos travieso, él sabrá, pero José Manuel Ramos, más conocido por Pichili, recuerda de manera especial aquel 5 de junio del 77 en el que cumplía 12 años. "Fue un día emotivo e inolvidable. Mi padre me regaló una entrada de Preferencia que había conseguido de estraperlo a precio de oro en el mítico Bar Sainz. Fue mi primera vez en Caranza", explica Pichili.

La vivencia de aquel partido no fue una más. "Cuando llegué había un lleno hasta la bandera, un ambientazo sensacional y se palpaba en el ambiente que algo grande iba suceder. La gente gritando todo el rato, banderas del Cádiz al viento... Con el gol de Antolín Ortega se lió una pajarraca tan grande y me agobié tanto que me puse a llorar como un descosío y me quería ir para mi casa. Recuerdo como si fuera ahora mismo la carita de mi padre diciéndome durante todo el camino de vuelta que no me volvía a llevar al fútbol en la vida".

Rcuerdos y vivencias de un partido único que marcó la historía del Cádiz y también de muchos gaditanos que, como en estos dos casos, han visto ligadas sus vidas aquella mítica fecha de junio de 1977.