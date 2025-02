El análisis: Gen charrúa en el lateral izquierdo

Era el mes de enero de 2019 cuando aterrizaba en Cádiz un jugador uruguayo que nunca había probado fortuna lejos de su país. Luis Alfonso Espino, conocido como 'Pacha', recalaba en el club amarillo con la carta de libertad y llegaba hasta 2021 con opción a una campaña más.

La de 'Pacha' Espino era una incorporación cuanto menos curiosa porque el hasta entonces jugador de Nacional de Montevideo llegaba para fortalecer un lateral izquierdo en el que estaban por aquel entonces Brian Oliván y Matos.

Su fichaje fue puesto en duda porque el charrúa apenas jugó en su primer curso como cadista. Desde su incorporación a finales del mes de enero únicamente disputó cinco encuentros. Fue en la recta final del curso, el Cádiz CF no se clasificó para el 'play off' de ascenso a Primera y no dejó un gran cartel precisamente.

Sin embargo todo cambió el curso siguiente. 'Pacha' Espino se adaptó al fútbol europeo y comenzó a rendir de una manera sensacional. Tal es así que fue uno de los protagonistas del ascenso a Primera (Luismi Quezada apenas le hizo sombra y cuando empezó a jugar se lesionó de gravedad) y en Primera ha vuelto a ser indiscutible. Más si cabe aún porque era el único lateral izquierdo nato de la primera plantilla. De los tres que había a su llegada se pasó a contar solo con el de San Jacinto.

'Pacha' Espino, lateral izquierdo titular del Cádiz CF esta temporada. ANTONIO VÁZQUEZ

De hecho, retrasar a Jairo o subir el alguna ocasión a Marc Baró desde el filial eran las soluciones de urgencia que ha tenido que buscar Álvaro Cervera para relevar a 'Pacha' Espino.

Carácter, lucha y pundonor

Todo carácter, lucha y pundonor, 'Pacha' Espino es un claro ejemplo de lateral defensivo. O al menos así queda reflejado, aunque él no ha dudado en señalar en alguna ocasión: «Acá no puedo irme tanto al ataque».

El uruguayo es atrás un 'perro de presa' y lucha cada balón al límite. Arriba bien es cierto que no se prodiga en demasía, pero tampoco lo hace mal cuando sube. De hecho ha dado varias asistencias de gol. Lo que siempre señala el entrenador del Cádiz CF: un lateral debe subir poco pero bien.

Ahora, con 29 años de edad, ha completado una notable temporada con más de 2.600 minutos de juego. Y eso que sufrió el coronavirus y al final tuvo una lesión que mermó su rendimiento, aunque él optó por jugar. Y es que en el gen de todo uruguayo está el ser competitivo por encima de todo lo demás.

En cambio, su futuro en el Estadio Ramón de Carranza no está nada claro en estos momentos. Varios clubes han preguntado por su situación y a 'Pacha' le gustaría jugar en el fútbol británico. El tiempo será el que dicte sentencia, aunque el uruguayo ha dejado su sello en Cádiz.

'Pacha' Espino y el Cádiz CF empataron en el Camp Nou ante el Barça. El jurado de Canal Amarillo Valoración de la temporada de 'Pacha' Espino José Mari Aguilera: 9 Alfonso Carbonell: 9 José Manuel Aguilar: 8,5 Antonio Valimaña: 8 Rubén López: 8 Nota media (entre 0 y 10): 8,5