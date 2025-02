Sergio González: «Esta victoria nos regenera a todos»

El Cádiz lograba una victoria vital ante el Rayo Vallecano en el Nuevo Mirandilla, y Sergio González reflejaba la importancia de esta ante los medios de comunicación en rueda de prensa. El técnico catalán, que ha mejorado las sensaciones del equipo pero que no culminaba con buenos resultados. Ante los de Andoni Iraola, los amarillos han podido sumar tres puntos que refuerzan clasificatoria y mentalmente al grupo y a la afición.

Así era también para Sergio, que reconocía que es “una victoria balsámica. Nos tiene que limpiar el camión y nos regenera a todos. Una victoria muy necesaria a nivel mental, también para los aficionados. De esta manera podemos devolverles el cariño que nos demuestran. También importante para los futbolistas, que lo merecían, y nos hace acercarnos al objetivo”, comentaba visiblemente relajado.

De esta manera, ya habrá una cuestión que no aparecerá más en las comparecencias ante los medios. “Cada rueda de prensa en casa me preguntabais por ese estigma, ya no va a aparecer. Es una victoria importante en lo anímico, en los puntos y en volver a creer”. Sin embargo, es consciente de que “en la primera hemos estado espesos, pero hemos competido como hacemos todos los partidos. Otra cosa es que hayamos estado más o menos lúcidos con balón. Sergi Guardiola nos estaba haciendo daño”. A pesar de todo, el Cádiz ha logrado anotar un tanto de una forma que también se añoraba en el ambiente amarillo. “Hemos metido también a balón parado. La victoria la merecíamos antes, pero ha tardado en llegar”.

Aunque esa jugada puede llevar a equivocaciones porque, a pesar de que es perceptible que el cuerpo técnico le da mucha importancia a las acciones a balón parado, Sergio era sincero. “Te engañaría si dijera que estaba ensayada, pero también suma. Somos el equipo que menos genera a balón parado y ojalá esto sea el inicio de una buena racha”, declaraba.

Durante el encuentro, varios jugadores han tenido que abandonar el terreno de juego debido a molestias, y el técnico comentaba que, por un lado, “Alejo ha salido con malas sensaciones, no sabemos el alcance aún”. Por otro lado, “Fede está perjudicado por la rodilla, estamos trabajando con ella. La sensación es que es algo más suyo” , aclaraba, dándole menos importancia al cántabro, que acumula varias jornadas con molestias en esa zona del cuerpo.

Para Sergio, el mensaje a la afición es claro. “El mensaje es que sigan creyendo. Son parte vital para que nosotros tengamos la fe en que lo vamos a conseguir. El vestuario está convencido y ellos deben estarlo también. Van a ser el jugador 12 para nosotros, y tienen que saber que todo el mundo que esta dentro del Cádiz está confiado en conseguirlo”.

Por último, fue preguntado por detalles más complejos del encuentro y de la preparación de este, y Sergio González reafirmaba lo comentado en la rueda de prensa previa. “Dependía de nosotros que se notara que ellos venían de jugar en Copa del Rey” . Acerca del sistema, que nuevamente ha sido cambiado para la ocasión, la realidad es que “intentamos poner el sistema que entendemos que nos va a dar mayor rendimiento. El otro día en Granada nos hacen un sistema espejo, hoy también han buscado lo mismo. Debemos tener capacidad para adaptarnos. Ha habido un rato que hemos jugado 1-4-1-4-1 porque necesitamos piernas en medio” , finalizaba el técnico del Cádiz CF.