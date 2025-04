Movimientos en la sombra

Cualquiera que conozca un poco la carrera profesional de Rafael Contreras podrá decir que no es de esas personas que se conforman con un buen cargo aunque sea de segundón. No, siempre suele estar a la cabeza del proyecto. Sea cual sea. Al Cádiz CF ha llegado para poner dinero, y mucho. Y por eso muchos no entienden que siga siendo vicepresidente. No es para menos, el perfil de este empresario gaditano responde a uno más ambicioso y con el que liga más la palabra presidente que la de vice. Tiempo al tiempo, que diría el 'apoderado de unos locos'. Y sí, poco a poco y como era de esperar, Contreras va cogiendo cada vez más peso en el Cádiz CF.

También se ha notado su presencia en el club, donde muchos empleados aseguran que manda más incluso que Vizcaíno , al que veían como un hombre de paja de José María del Nido y ahora comienzan a ver de Contreras. Porque lo cierto es que este último ha tomado las riendas, en parte porque el sevillano se las ha entregado, y paulatinamente va tomando mando en plaza. Sólo hay que ver la deriva que van tomando muchas de las decisiones que se están dando últimamente en un club que cada día cotiza más en bolsa, pero menos en la calle. La directiva se ha despegado del pueblo y con eso de que hay que crecer se están yendo a las estrellas.

Todo esto responde a los últimos movimientos conocidos gracias a la web empresia.es , donde se puede ver una modificación que deja a Rafael Contreras como el nuevo apoderado del Cádiz CF. Concretamente, y según lo que recoge empresia.es el 23 de marzo de 2022 Contreras es nombrado apoderado del Cádiz CF.

No deja de sorprender cómo queda la pirámide jerárquica del Cádiz CF , donde aparece en la cúspide Manuel Vizcaíno como presidente y la empresa Capri Global Investiments, propiedad de Contreras, en la vicepresidencia. En las consejerías aparecen también Neuer Gedanke , con domicilio fiscal en El Puerto de Santa María, y Cadiz Partners , con domicilio fiscal en Sevilla.

La explicación de este cambio de apoderado -antes era Vizcaíno-, se puede encontrar en una hipotética inhabilitación para cualquier tipo de cargo público que podría venirse sobre Vizcaíno, investigado en el caso Invercaria . Sin embargo, también podría indicar un nuevo paso hacia el poder de Contreras, tanto en el club como en el accionariado.

Precisamente, una de las empresas ninguneada en este movimiento es Locos por el Balón , amén de Calambur, que tiene denunciada tanto la ampliación de capital como la última junta de accionistas en donde se aprobaron estos pasos, que solo un juez podrá echarlos atrás en el caso de que se hayan saltado la ley.

La querella interpuesta por Calambur es precisamente por esto, ya que con Vizcaíno y Contreras pasando el rodillo se han cedido los derechos de suscripción de Locos por el Balón a Capri sin tener en cuenta la opinión del 50% de Locos en manos de Pina, que advirtió que no hicieran lo realizado ya que podrían incurrir en un delito.

Finalmente, se hizo caso omiso a Pina y Locos por el Balón quedó totalmente diluida en el nuevo consejo de administración en el que Contreras es el apoderado.

A la espera de ver qué pasa con las acciones judiciales , mercantiles y penales que Calambur ha llevado a la justicia contra esta cesión de derechos de suscripción en la anterior ampliación de capital, lo cierto es que la estructura del Cádiz CF sigue siendo en desierto en manos de Vizcaíno y cada vez más Contreras.